Милонов поведал невероятную историю покупки iPhone 17 Pro
Милонов признался, что купил iPhone 17 Pro взамен сломанного телефона
Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, что вынужден был приобрести новый iPhone 17 Pro, поскольку его телефон Nokia Lumia совершенно неожиданно сломался.
Напомним, Милонова заметили с новым iPhone 17 Pro ярко-оранжевого цвета.
«Телефон так себе. Я его, честно говоря, обменял на свой Nokia Lumia в ленинградской комиссионке. Я хотел пополнить карту "Подорожник", но замёрз очень сильно, и телефон перестал работать Lumia», — объяснил Милонов в беседе с Life.ru.
Специалисты не смогли починить сломанный телефон депутата, но взамен предложили ему купить новый смартфон, который им принёс гражданин США, приехавший в Россию на концерт Надежды Кадышевой. Таким образом американец поменял свой телефон на рубли.
Милонов увидел рыжий смартфон, который, по его словам, «так себе, но подходит под цвет волос».