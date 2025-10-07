Достижения.рф

«Яд для русской нации»: Милонов предлагает запретить продажу майонеза

Фото: istockphoto/AnnaPustynnikova

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире программы «Место встречи» призвал запретить продажу майонеза, назвав его «ядом для русской нации».



Он подчеркнул, что в нижней палате парламента создали группу, касающуюся вопросов пальмового масла. Милонов особо отметил, что такая продукция делается не из настоящих продуктов, а из канцерогенов.

«Это яд для русской нации», — сказал собеседник.

В июне прошлого года Милонов предлагал запретить добавлять майонез в шаурму, а в декабре хотел сделать 2025-й — годом отказа от майонеза.
Никита Кротов

