«Яд для русской нации»: Милонов предлагает запретить продажу майонеза
Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире программы «Место встречи» призвал запретить продажу майонеза, назвав его «ядом для русской нации».
Он подчеркнул, что в нижней палате парламента создали группу, касающуюся вопросов пальмового масла. Милонов особо отметил, что такая продукция делается не из настоящих продуктов, а из канцерогенов.
«Это яд для русской нации», — сказал собеседник.
В июне прошлого года Милонов предлагал запретить добавлять майонез в шаурму, а в декабре хотел сделать 2025-й — годом отказа от майонеза.