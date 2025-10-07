«Яд для русской нации»: Милонов предлагает запретить продажу майонеза

07 октября 2025, 18:36

Депутат Милонов предложил запретить продажу майонеза, назвав его ядом

Фото: istockphoto/AnnaPustynnikova

Депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире программы «Место встречи» призвал запретить продажу майонеза, назвав его «ядом для русской нации».





Он подчеркнул, что в нижней палате парламента создали группу, касающуюся вопросов пальмового масла. Милонов особо отметил, что такая продукция делается не из настоящих продуктов, а из канцерогенов.





«Это яд для русской нации», — сказал собеседник.