Захарова рассмеялась из-за обращения Зеленского на фоне триколора
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со смехом отреагировала на выступление Владимира Зеленского на фоне триколора. Об этом дипломат написала в своем telegram-канале.
«На фоне триколора уже начал выступать?» — подписала свою публикацию Захарова.
Дипломат обратила внимание на то, что в одном из своих обращений Зеленский говорит на фоне картины с белым, голубым и красным цветом. Свой пост Захарова подписала смеющимся смайликом.