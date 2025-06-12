В российском регионе рекордно вырос спрос на частных телохранителей

12 июня 2025, 20:12

В Дагестане среди туристов вырос спрос на телохранителей

Фото: Istock/dontree_m)

В Республике Дагестан зафиксирован значительный рост обращений за услугами личной охраны по сравнению с прошедшим годом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.