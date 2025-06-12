В российском регионе рекордно вырос спрос на частных телохранителей
В Республике Дагестан зафиксирован значительный рост обращений за услугами личной охраны по сравнению с прошедшим годом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации от представителей охранных структур, всё больше туристов начали прибегать к услугам охраны во время осмотра местных достопримечательностей. Основная причина таких обращений — участившиеся случаи стрельбы и покушений на сотрудников полиции в регионе. Сообщается, что в этом году спрос на «охрану» вырос на 50%.
Известно, что цена «сервиса» составляет около 30 тысяч рублей и включает в сопровождение для одного человека автомобиль Mercedes и услуги телохранителя. Отмечается, что основные клиенты — московские бизнесмены с семьями, стремящиеся подстраховаться во время поездок.
Важно отметить, что работа телохранителей реализовывается легально и требует наличия соответствующей лицензии.
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