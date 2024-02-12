В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО

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Предложение организовать мероприятия в российских школах, посвященные спецоперациям, было выдвинуто в Госдуме на заседании 24 февраля.
Инициативу предложила первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.
По словам депутата, Министерству просвещения России предлагается разработать программу общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции.ъ
Парламентарий подчеркнула, что спецоперация является значимым событием в современной истории России.
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Артем Кузьмин