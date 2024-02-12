Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО

В Госдуме предложили провести в школах День начала СВО

В Госдуме предложили 24 февраля провести в школах День начала СВО
12 февраля 2024, 06:18
Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Фото: istockphoto/Drazen Zigic

Предложение организовать мероприятия в российских школах, посвященные спецоперациям, было выдвинуто в Госдуме на заседании 24 февраля.
Инициативу предложила первый замглавы комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС.

По словам депутата, Министерству просвещения России предлагается разработать программу общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции.ъ


Парламентарий подчеркнула, что спецоперация является значимым событием в современной истории России.

Читайте также:

В Дмитрове провели бизнес-урок для школьников

Озвучена серьёзная проблема школьного изучения английского

Сотрудники «Мособлпожспас» провели с детьми уроки на тему безопасности
#бизнес
#мособлпожспас
#уроки
#операции
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия запросила проведение заседания СБ ООН по теме Минских соглашений
РФ запросила на 12 февраля проведение заседания СБ ООН по Минским соглашениям
12 февраля 2024, 06:46

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Россия подала запрос о проведении заседания Совета Безопасности ООН по Украине на 12 февраля, когда исполняется годовщина Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале в Telegram.
По его словам, на заседании будут обсуждаться действия членов Совбеза и вопрос о том, как они влияют на реализацию ключевых задач СБ ООН, в том числе в предотвращении кризисов и конфликтов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что в ситуации с Минскими соглашениями Россию «просто водили за нос».

В сентябре 2023 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада, виновные в развале Минских соглашений, также несут ответственность за конфликт на Украине.

Читайте также:

Небензя назвал США соучастником удара ВСУ по Лисичанску

Дюжарри: Генсек ООН Гутерриш не смотрел интервью журналиста Карлсона с Путиным

Небензя заявил о причастности США к крушению Ил-76
#сша
#конфликт
#владимир путин
#президент
#сергей лавров
#страны
#министр
#интервью
#оон
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Западные фармкомпании испытывали препараты на жителях Мариуполя
Западные фармкомпании испытывали препараты на пациентах больницы в Мариуполе
12 февраля 2024, 06:33

Фото: iStock/gorodenkoff

В Мариуполе были проведены испытания медикаментов на людях, как сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующие документы, обнаруженные в подвале одной из местных больниц во время ее реконструкции.
По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.

Названия препаратов в документах не указаны, однако эффективность их воздействия на пациентов оценивалась по критериям Американской коллегии ревматологов (ACR).

В документах также упоминаются несколько зарубежных фармацевтических компаний.

Читайте также:

Патрушев: США бесцеремонно готовятся возобновить ядерные испытания

Замсекретаря Совбеза РФ Шевцов: США разрабатывают биооружие, направленное на отдельные этносы

Кеннеди-младший заявил о биолабораториях США, разбросанных по всему миру
#сша
#больницы
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Росавиации прошли обыски из-за вывоза бортов за рубеж
В Росавиации прошли обыски из-за вывоза около 60 бортов за рубеж
12 февраля 2024, 05:49

Фото: iStock/Nimdamer

Обыски были проведены Федеральной службой безопасности (ФСБ) в Центральном офисе Росавиации на Ленинградском проспекте в Москве в рамках уголовных дел о незаконном выводе почти 60 гражданских самолетов и вертолетов из-под юрисдикции России. Об этом информирует издание «Известия».
Согласно данным публикации, начиная с марта 2022 года, указанные воздушные суда были проданы, в том числе в недружественные страны.

В дальнейшем три вертолета были задействованы в специальной военной операции на стороне противника, а самолеты Ил-76 использовались для перевозки грузов с отключенными идентификационными приборами, что мешало отслеживанию их маршрутов.

На месте проведения обыска сотрудники ФСБ и МВД изымали документы из кабинетов двух чиновников агентства.

По части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность») возбуждены уголовные дела в отношении Кристины Бывалиной, ее бывшего заместителя Анны Жильцовой, уволенной в июне 2023 года, а также Петра Козырева.

Читайте также:

Названа причина ЧП с самолетом в аэропорту Саранска с фигуристами на борту

Частный самолёт Bombardier разбился во Флориде, причины устанавливаются

СК начал следственную проверку по факту инцидента в аэропорту Саранска
#мвд
#самолёты
#перевозки
#чп
#фсб
#ук
#документы
#страны
#операции
#сотрудники
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Первый в мире человек умер от нового вируса
Alaska Public Media: первый в мире человек умер от нового вируса Alaskapox в США
12 февраля 2024, 05:33

Фото: IStock/Ivan Zhaborovskiy

Первый случай смерти от нового вируса Аляскапокс (Alaskapox virus, AKPV) был зафиксирован на полуострове Кенай в США, сообщает Alaska Public Media, ссылаясь на департамент здравоохранения Аляски.
В пятницу, 9 февраля, ведомство сообщило о смерти мужчины с ослабленным иммунитетом, который проходил лечение от рака. Он проживал один в лесной местности и контактировал с бездомной кошкой, которая, по его словам, регулярно царапала его и охотилась на мелких млекопитающих. Однако результат теста на наличие AKPV у этой кошки оказался отрицательным.

Вирус Аляскапокс был впервые обнаружен в штате в 2015 году. Его симптомы схожи с признаками оспы. По словам эпидемиолога доктора Джулии Роджерс, вирус в основном заражает животных.

Она выразила мнение, что случаи инфицирования AKPV будут редкими, и смерть людей с ослабленным иммунитетом от этого вируса маловероятна. Тем не менее, Роджерс подчеркнула, что пока нет доказательств передачи вируса от человека к человеку.

Читайте также:

«Пожинаем плоды». Иммунолог Жемчугов раскрыл причины последних вспышек кори

Воскрешение из мертвых: российские ученые излечат рак и увеличат мозг

Вирусолог рассказал о гипотетической «болезни Х»
#ученые
#вирус
#кошки
#смерть
#лечение
#мнение
#мужчины
#симптомы
#болезни
#рак
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Москвичей предупредили о гололеде и тумане 12 февраля
Вильфанд: гололед и туман прогнозируются в Москве в понедельник
12 февраля 2024, 04:09

Фото: istockphoto.com/Олег Копьёв

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве в понедельник, 12 февраля, ожидается разнообразная погода с умеренными осадками в виде мокрого снега, снега, а также возможностью ледяного дождя, тумана и гололеда.
Он отметил, что ночью температура воздуха составит минус 6-8 градусов по Цельсию в столице и от 5 до 10 градусов ниже нуля в области. В течение дня в Москве ожидается потепление до минус 2-0 градусов, в то время как в области температура будет колебаться от минус 5 до 0 градусов.

На следующий день, 13 февраля, прогнозируется умеренно теплая погода с минимальной температурой ночью от минус 2 до минус 4 градусов в Москве и в течение дня от минус 1 до минус 6 градусов по области, добавил Вильфанд.

Читайте также:

Москвичей предупредили о возможном ледяном дожде в понедельник

В Москве ожидаются ледяной дождь и гололёд

Россию атакуют циклоны с трех океанов
#дождь
#погода
#температура
#ледяной дождь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Собчак планирует подать в суд на НТВ
Собчак пригрозила телеканалу судом НТВ судом после выхода фильмов о ней
12 февраля 2024, 03:47

Фото: iStock/Zolnierek

Журналистка Ксения Собчак выразила намерение обратиться в суд с иском о клевете и защите своей чести и достоинства против телеканала НТВ, после того как на нем вышел двухсерийный фильм о ней. Об этом сама телеведущая сообщила в своем telegram-канале под названием «Кровавая барыня».
«После того, как я просмотрела фильм, я решила подать в суд на НТВ иск о клевете и защите чести и достоинства», — написала Собчак.
Она также отметила, что считает целесообразным также обвинить телеканал в краже материалов из «YouTube» и социальных сетей.

Это заявление последовало за выходом на НТВ фильма «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». По мнению Собчак, в фильме искажены факты, чтобы подтвердить определенную точку зрения.

«Весь фильм — просто выдумки и фантазии», — подчеркнула она.
Читайте также:

Киркорова и Лолиту вырежут из новогодних эфиров ВГТРК и «Первого канала»

«Падкие женщины»: Певица Анкудинова рассказал в чем секрет успеха SHAMAN

Суд приостановил работу клуба «Мутабор» на 90 суток после «голой вечеринки»
#суд
#фильм
#певица
#женщины
#ксения собчак
#youtube
#заявление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При стрельбе в церкви в Техасе был ранен ребенок
Fox News: при стрельбе в Техасе ранен ребенок, подозреваемого ликвидировали
12 февраля 2024, 02:47

Фото: iStock/Stock_Depot

Ребенок получил ранения в результате стрельбы, которая произошла в евангелистской церкви в Техасе, передает Fox News. По информации телеканала, нападавший был уничтожен.
Официальные лица штата подтвердили, что ребенок пострадал, а подозреваемый в стрельбе был уничтожен.

Согласно предыдущим данным, инцидент произошел в церкви в городе Лейквуд, Техас. После появления этой информации на место происшествия прибыли правоохранительные органы.

Читайте также:

Экс-замглавы Генштаба Армении Хачатрян устроил стрельбу в ресторане

Полиция Чехии: Пражский стрелок признался в убийстве ребёнка и его отца

В Славянске-на-Кубани военный открыл стрельбу по посетителям ресторана
#ребёнок
#инцидент
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме объяснили пропажу с госсайта проекта Минобороны о мобилизации
Депутат Федоров: проекту о предельном возрасте контрактников нужны доработки
12 февраля 2024, 01:22

Фото: iStock/Oleg Elkov

Подготовленный Министерством обороны законопроект о предельном возрасте пребывания на службе для некоторых категорий военных временно исчез с государственного сайта правовых актов России из-за необходимости внесения изменений. Это пояснил член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, полковник запаса Евгений Федоров в беседе с Ura.ru.
Согласно его словам, на сайте размещается официальный текст документа, который может быть изъят и доработан, если требуется согласование с позицией министерства или совета депутатов Государственной Думы. После этого он снова будет представлен для обсуждения.

Федоров также пояснил, что данный законопроект был разработан для решения проблемы контрактников, достигших предельного возраста, но желающих остаться на службе. Этот документ предусматривает увеличение предельного возраста, чтобы те, кто желает продолжить службу, могли это сделать.

Читайте также:

Мобилизованный россиянин осуждён на 7 лет за дезертирство

Экс-командир ВСУ пригрозил украинцам зачистками за отказ идти в армию

В Киеве прошёл митинг с требованием вернуть домой мобилизованных солдат ВСУ
#митинг
#законопроект
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Умер заслуженный артист России
Заслуженный артист России, музыкант и педагог Юрий Ларин умер 10 февраля
11 февраля 2024, 23:39

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Музыкант, педагог и заслуженный артист России Юрий Ларин скончался, написали 11 февраля в официальном сообществе тубистов в социальной сети «ВКонтакте».
Ларин, тубист и солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии, а также профессор Московской консерватории, скончался в субботу, 10 февраля. Причина его ухода из жизни не разглашается.

Юрий Ларин родился 12 января 1940 года в Коломне. Он окончил музыкальное училище при Московской консерватории в 1962 году и саму консерваторию в 1967 году. В своей карьере он преподавал игру на тубе в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Читайте также:

Умерла актриса из сериала «Дикая роза» Рената Флорес

Умер британский фантаст Кристофер Прист

Умер чешский актер Карел Габл
#актёр
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф