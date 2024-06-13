Милонов предложил контролировать здоровье сотрудников в офисе в жару

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил регулярно контролировать здоровье сотрудников из группы риска во время экстремальной жары на рабочем месте, в частности в офисе.
Он пояснил, что летний период особое время обострений сосудистых и сердечных заболеваний особенно у взрослого населения.
До этого Мособлдума приняла закон о выплатах молодым специалистам, а также помощи для аренды жилья тем, кто работает в учреждениях социального обслуживания.
Ранее сообщалось, что более 700 Добро.Центров, занимающихся поддержкой и развитием социальных и граждански инициатив, насчитывается в России на сегодняшний день, двенадцать из них находятся в Московской области. Уже ведётся работа по цифровизации услуг этих организаций.
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«Прошу рассмотреть возможность дополнения и актуализации текущих правил по охране труда положением о регулярной проверке жизненных показателей сотрудников из группы риска сердечно-сосудистых заболеваний во время экстремальных летних температур», — приводит RT обращение Милонова на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
До этого Мособлдума приняла закон о выплатах молодым специалистам, а также помощи для аренды жилья тем, кто работает в учреждениях социального обслуживания.
«Закон устанавливает для работников учреждений социального обслуживания ежемесячную выплату на аренду жилья. Планируется, что размер выплаты составит 20 тыс. руб. А если оба супруга являются такими сотрудниками, то семья будет получать 30 тыс. руб.», – приводит АГН «Москва» слова председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Ранее сообщалось, что более 700 Добро.Центров, занимающихся поддержкой и развитием социальных и граждански инициатив, насчитывается в России на сегодняшний день, двенадцать из них находятся в Московской области. Уже ведётся работа по цифровизации услуг этих организаций.
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Мелисса Тимофеева