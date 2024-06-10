Услуги Добро.Центров в России переводят в цифру

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Более 700 Добро.Центров, занимающихся поддержкой и развитием социальных и граждански инициатив, насчитывается в России на сегодняшний день, двенадцать из них находятся в Московской области. В настоящее время ведётся работа по цифровизации услуг этих организаций, сообщает пресс-служба Ассоциации волонтёрских центров.
«Воспользоваться любым из предлагаемых видов помощи теперь можно в два клика: достаточно зайти на платформу ДОБРО.РФ и во вкладке «Мои сервисы» выбрать услугу ближайшего к вам Добро.Центра», — говорится в сообщении.Добро.Центры могут оказать помощь с предоставлением помещения, с подбором экспертов, с социальным волонтерством, мотивацией жителей и пр.
Ранее сообщалось, что в Московской области запустили портал, посвящённый организации свадьбы в регионе. Он содержит перечень самых популярных мест для выездных регистраций, а также рекомендации о том, как организовать бракосочетание.
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