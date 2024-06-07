Народные дружины помогают обеспечивать безопасность в Московской области

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
Народные дружины на этой неделе показали, как полезна их работа для обеспечения безопасности в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Нахабинский отдел полиции доставили 13 иностранных граждан, задержанных за нарушение миграционного законодательства. Этому помогла слаженная работа правоохранителей и народных дружинников. В городском округе Котельники была пресечена незаконная торговля. Народные дружинники из городского округа Щёлковский участвовали в трёхдневном рейде по выявлению незаконной транспортировки твёрдых бытовых отходов», – говорится в сообщении.В ГУРБ напомнили, что вступить в народную дружину может любой совершеннолетний гражданин России. Как это сделать, можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская