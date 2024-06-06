«Чёрная дыра»: Нейропсихолог раскрыла, к чему может привести выгорание на работе

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Самая скучная работа — у охранников и бухгалтеров, самая интересная — у инженеров и врачей. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Russia Today приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 12% россиян. На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 6% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 3% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей.
Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» отметила, что работа обязательно должна быть интересной, потому что она занимает большую часть нашей жизни, обеспечивая положительными эмоциями.
По мнению специалиста, человек не чувствует интереса к работе, потому что делает выбор в профессии в очень раннем возрасте.
Психосоматолог уверена, что резко бросать дело и начинать новое не стоит — нужно начать с вопросов к самому себе.
Екатерина Тур добавила, что стоит всегда возвращаться в свою обычную (нерабочую) жизнь, отвлекаться от дел и выдыхать, потому что неинтересная работа — это как черная дыра — высасывает человека, заключила нейропсихолог.
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Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» отметила, что работа обязательно должна быть интересной, потому что она занимает большую часть нашей жизни, обеспечивая положительными эмоциями.
«То, чем мы занимаемся, должно нас интересовать, потому что интерес — это базовое апеллятивная эмоция, которая человеку нужна, чтобы чувствовать себя счастливым, нужным, включенным в процессы. Как только уровень интереса к чему-либо снижается, в этот же момент начинают подниматься другие негативные эмоции: тоска, грусть, печаль, тревога», — объяснила эксперт.
По мнению специалиста, человек не чувствует интереса к работе, потому что делает выбор в профессии в очень раннем возрасте.
«Когда человеку нужно выбрать будущее направление, он слишком молод. У нас нейроны полностью созревают только к 25 годам. А приходится выбирать призвание своей жизни. Зачастую это происходит под давлением родителей, которые могут ошибаться. Или потому что всегда есть модные веяния, которые влияют на выбор», — сказала специалист.
Психосоматолог уверена, что резко бросать дело и начинать новое не стоит — нужно начать с вопросов к самому себе.
«Первое, что нужно сделать, начать задавать себе вопросы: что я хочу делать? Может, человек вообще ничего не хочет, потому что в депрессии. Нужно спросить у себя, какие есть простые базовые желание, которые повысят уровень интереса. Второе — не поддаваться культу успеха. Все говорят, что ты должен быть успешным, забывая, что нужно быть в первую очередь счастливым. И происходит гонка. А внутри профессии есть живой человек, нам нужно возвращать себя к тому, что ты простой человек. Третье — нужно пробовать разное, перебирать. Это важно в том числе для нейропсихических связей», — сказала специалист.
Екатерина Тур добавила, что стоит всегда возвращаться в свою обычную (нерабочую) жизнь, отвлекаться от дел и выдыхать, потому что неинтересная работа — это как черная дыра — высасывает человека, заключила нейропсихолог.
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Анастасия Бондарева