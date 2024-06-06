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«Чёрная дыра»: Нейропсихолог раскрыла, к чему может привести выгорание на работе

Психолог Тур назвала три шага, которые помогут избавиться от нелюбимой работы
06 июня 2024, 18:40
Фото: iStock/millann

Фото: iStock/millann

Самая скучная работа — у охранников и бухгалтеров, самая интересная — у инженеров и врачей. В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по заказу Russia Today приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.
На первом месте в списке самых скучных — профессия охранника, ее назвали 12% россиян. На втором месте — бухгалтеры с 11% голосов. Любой офисный труд считают унылым и навевающим тоску 6% опрошенных. Каждый двадцатый уверен, что чаще всех скучают на работе продавцы. 4% считают самой безрадостной профессию сторожа, 3% — вахтера, эти виды работ родственны охранной деятельности, лидеру рейтинга скучных. Еще по 3% респондентов уверены, что уныл труд архивариусов и библиотекарей.

Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» отметила, что работа обязательно должна быть интересной, потому что она занимает большую часть нашей жизни, обеспечивая положительными эмоциями.



«То, чем мы занимаемся, должно нас интересовать, потому что интерес — это базовое апеллятивная эмоция, которая человеку нужна, чтобы чувствовать себя счастливым, нужным, включенным в процессы. Как только уровень интереса к чему-либо снижается, в этот же момент начинают подниматься другие негативные эмоции: тоска, грусть, печаль, тревога», — объяснила эксперт.

По мнению специалиста, человек не чувствует интереса к работе, потому что делает выбор в профессии в очень раннем возрасте.

«Когда человеку нужно выбрать будущее направление, он слишком молод. У нас нейроны полностью созревают только к 25 годам. А приходится выбирать призвание своей жизни. Зачастую это происходит под давлением родителей, которые могут ошибаться. Или потому что всегда есть модные веяния, которые влияют на выбор», — сказала специалист.

Психосоматолог уверена, что резко бросать дело и начинать новое не стоит — нужно начать с вопросов к самому себе.

«Первое, что нужно сделать, начать задавать себе вопросы: что я хочу делать? Может, человек вообще ничего не хочет, потому что в депрессии. Нужно спросить у себя, какие есть простые базовые желание, которые повысят уровень интереса. Второе — не поддаваться культу успеха. Все говорят, что ты должен быть успешным, забывая, что нужно быть в первую очередь счастливым. И происходит гонка. А внутри профессии есть живой человек, нам нужно возвращать себя к тому, что ты простой человек. Третье — нужно пробовать разное, перебирать. Это важно в том числе для нейропсихических связей», — сказала специалист.

Екатерина Тур добавила, что стоит всегда возвращаться в свою обычную (нерабочую) жизнь, отвлекаться от дел и выдыхать, потому что неинтересная работа — это как черная дыра — высасывает человека, заключила нейропсихолог.

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Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания системы Starship
06 июня 2024, 19:12

Фото: iStock/Sundry Photography

Компания SpaceX завершила четвертые летные испытания прототипа многоразовой транспортной системы Starship. Об этом информирует издание Spaceflight Now.
Отмечается, что вторая ступень Starship произвела контролируемый вход в атмосферу Земли и совершила управляемую посадку на поверхность воды в Индийском океане. В социальной сети X компания американского предпринимателя Илона Маска подтвердила приводнение и поздравила всю команду с этим успешным событием.

Уточняется, что в процессе полета у корабля отлетела часть теплозащитной плитки, о чем Маск предупреждал заранее. Напомним, старт Starship произошел с космодрома Starbase в штате Техас в 15:50 мск.

Ранее Илон Маск заявил, что оружие, которым управляет человек, не подходят для современных боевых столкновений.

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#космос
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ОГЭ по математике написали более 92 тыс. школьников Подмосковья
06 июня 2024, 18:57

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 92 тысяч подмосковных девятиклассников написали основной государственный экзамен, аттестация проводилась в четверг, 6 июня, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«По всему региону ОГЭ по математике написали 92 тысячи учеников подмосковных школ. Для проведения экзамена было организовано 608 пунктов. За процессом сдачи следили более 1,3 тыс. аккредитованных наблюдателей. Кроме того, 20 человек наблюдали в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.
Школьники могли взять с собой линейку и материалы с основными математическими формулами. Экзаменационное задание состояло из двух частей на 25 заданий по алгебре и геометрии.

Результаты экзамена станут известны не позднее 19 июня, узнать оценку ученики смогут в своих школах или в личном кабинете Регионального центра обработки информации.

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#подмосковье
#школьники
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В Луховицах расчистили от растительности систему обводнения торфяников
06 июня 2024, 18:40

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Каналы гидротехнических сооружений системы обводнения торфяников в городском округе Луховицы расчистили от кустарника и мелколесья, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Работу по расчистке и переработке удалённой растительности в щепу провел подрядчик под контролем сотрудников региональной лесной охраны», — говорится в сообщении.
В областном Комлесхозе пояснили, что кустарник, растущий на каналах, перекрывает доступ технике, расчищающей водоёмы, а также засоряет их ветками и опавшей листвой, что снижает пропускную способность каналов.

В уникальную систему обводнения торфяников, построенную в Московской области после пожаров 2010 года, входит 76 комплексов гидросооружений общей площадью около 73 тыс. га, свыше 970 км каналов и более ста искусственных водоёмов.

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#луховицы
#лесные пожары
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#комитет лесного хозяйства мо
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В Мытищах экологический рейд помог предотвратить сброс 70 кубометров мусора
06 июня 2024, 18:24

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Экологический рейд по выявлению незаконной транспортировки строительного мусора провели в городском округе Мытищи инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, в результате проверок было обнаружено несколько нарушителей, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
«В ходе рейда было проверено 24 грузовика с мусором. У трёх водителей не было необходимых документов. В их отношении завели административные дела, а автомобили эвакуировали на штрафную стоянку. Объём мусора, который нарушителям не удалось нелегально выбросить, составил 70 кубометров», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что для перевозки мусора в Подмосковье необходимо оформить специальный талон транспортировку строительных грузов (ОССиГ). Сделать это можно через областной портал госуслуг.

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#мытищи
#мусор
#строительный мусор
#минчистоты
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В Истринской школе провели испытания систем спасения и эвакуации с высоты
06 июня 2024, 18:18

Фото: Радио 1

Противопожарный центр «Самоспас» совместно с администрацией городского округа Истра провел испытания систем спасения и эвакуации с высоты на базе муниципального учреждения «Павловская средняя общеобразовательная школа», сообщил корреспондент «Радио 1». Учебное заведение стало первым в Московской области объектом оборудованным подобными устройствами. Мероприятие дает старт пилотному проекту, развитие которого предполагает оснащение всех школ региона подобными устройствами.
В рамках проекта в школе установлены 5 комплектов эвакуационных систем:

  • кабинеты второго этажа оборудованы спасательными пожарными навесными лестницами (6 метров, 2 шт);
  • кабинеты 3 этажа оснащены комплектом канатно-спускных устройств «Самоспас» (1 метр, 3 шт).

Тренировку проводили для главы Истринского городского округа Татьяны Витушевой. В ней участвовали, помимо организаторов и координаторов, директор, учителя и другие сотрудники школы.

Фото: Радио 1

«Это важно и нужно для действия в какой-то кризисной, внештатной ситуации. Я сама во главе своих коллег принимаю участие в демонстрации, пробую на себе, чтобы донести информацию до других коллег и показать на своём примере, как это делается. Есть страх, когда ты переступаешь окно и смотришь вниз, а потом все срабатывает автоматически. Скорость небольшая, ты плавно спускаешься вниз. Самое главное — контролировать собственные движения», — поделилась своими впечатлениями с корреспондентом «Радио 1» директор школы Елена Александровна Перебякина.

Фото: Радио 1

На тренировке были представлены канатно-спусковые устройства и спасательные лестницы. Подробнее о пользе этого оборудования рассказал руководитель противопожарного центра «Самоспас» Илья Маликов.

«Если происходит возгорание, и участники школы не могут выйти в коридор, потому что он задымлен, и не могут уйти по стандартным путям эвакуации, то у них есть вариант — самоспасение. Когда учитель может привести в боевую готовность систему самоспасения, и друг за другом дети под его контролем оперативно спускаются. Должны быть четкие простые действия, которые может сделать любой человек», — рассказал руководитель центра «Самоспас».
Фото: Радио 1

Одновременно друг за другом 25 человек спускались со вторых и третьих этажей. Самоспасатели, установленные на третьих этажах, опускали людей с одинаковой скоростью, которая не зависела от личных данных спускающихся (возраста, роста, веса).

Фото: Радио 1

Директор компании противопожарного центра Данила Маликов рассказал, какими ещё разработками занимается их компания.

«Наша компания занимается работой с системами нахождения на высоте и эвакуацией с высоты. Если говорить про социальные объекты эвакуации, то у нас есть траповые системы, рукавные системы. Как горки из самолета — подобные системы делаем мы, чтобы массово эвакуироваться из здания. Мы разрываем вертолётные системы для эвакуации, носилки, кресла для маломобильных групп — все, что связано с высотой и эвакуацией», — объяснил Данила Маликов.

По словам руководителей центра «Самоспас», в настоящее время продолжаются работы по оснащению школ и других социальных объектов всего Истринского городского округа и Подмосковья.

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#возгорание
#экологическая
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Володин высказался о планах Starbucks вернуться на российский рынок
Володин: покинувшим Россию иностранным компаниям будет непросто вернуться
06 июня 2024, 18:14

Фото: iStock/martinrlee

Большинство иностранных компаний остались в России и продолжают успешно вести бизнес. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале.
По его словам часть зарубежных компаний, которые покинули российский рынок два года назад, сейчас предпринимают попытки возвращения.

Например, американская сеть кофеен Starbucks хочет зарегистрировать товарные знаки, чтобы работать в России под привычным брендом.

По итогам 2021 года выручка компании в России составила более пяти миллиардов рублей. Однако когда она уходила из страны, руководство открыто заявляло о своих намерениях направить заработанные в России средства на помощь Украине.

С такими ценностями заявлениями компания не нужна в России, заявил Володин.

Он также подчеркнул, что другие компании, которые покинули рынок, поддавшись давлению Запада, могут попробовать вернуться в Россию. Однако это будет трудно, поскольку рынок хорошо адаптироваться к новым реалиям, а освободившиеся места заняли отечественные производители.

Из базы Роспатента следует, что Starbucks Corporation в конце мая подала заявки на регистрацию целого ряда товарных знаков по Международной классификации товаров и услуг.

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#вячеслав володин
#госдума
#бизнес
#россия
#рынок
#компании
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В Подмосковье похоронили останки более 80 красноармейцев
06 июня 2024, 18:05

Фото: пресс-служба МИСК МО

Останки 83 погибших в Великую Отечественную войну красноармейцев, обнаруженные участниками поисковых отрядов у деревни Слизнево, похоронили на военном кладбище в деревне Покровка Наро-Фоминского городского округа, сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«В поисковой экспедиции принимали участие отряды «Патриот», «Ополченец» и «Бумеранг— ДОСААФ Наро-Фоминск». Установлено, что погибшие служили в 110-й и 338-й стрелковых дивизиях 33-й армии. Поисковикам удалось также выяснить имена пяти погибших бойцов и найти родственников двух из них», — говорится в сообщении.
В рамках траурного мероприятия был проведён митинг. В нём участвовали представители администрации Наро-Фоминского круга, поисковики, члены патриотических молодёжных организаций, а также ветераны и местные жители.

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#патриотизм
#похороны
#великая отечественная война
#наро-фоминск
#солдаты
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Найдена связь между размером пениса и наличием оружия
Ученые из США объяснили, как связаны размер пениса и владение оружием у мужчин
06 июня 2024, 18:03

Фото: iStock/Shutter2U

Американские ученые впервые проверили теорию о том, что владение мужчинами из США оружием связано с размером их полового органа, точнее, со степенью удовлетворенности размерами. Об этом сообщает American Journal of Men’s Health.
Исследователи решили выяснить, соответствует ли действительности распространенное мнение о том, что мужчины с небольшими пенисами стремятся стать владельцами оружия или большого автомобиля. Уточняется, что за основу был взят прошлогодний опрос, в котором собраны ответы 2024 мужчин из 50 штатов, возраст которых составлял от 18 и старше.

Полученные результаты оказались неожиданными. По данным опроса, процент мужчин, которым не нравится размер их пениса, довольно низкий. Также выяснилось, что чем больше мужчины удовлетворены длиной детородного органа, тем выше вероятность, что они имеют оружие.

Согласно итогам исследования, представления, которые существовали на протяжении долгого времени, были опровергнуты. Однако ученые признались, что внятного объяснения полученным выводам у них нет.

Исследователи предполагают, что оружием зачастую владеют мужчины с повышенным уровнем тестостерона, именно они, как правило, имеют и большой пенис.

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#ученые
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#мнение
#мужчины
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Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР флешки с музыкой на воздушных шарах
06 июня 2024, 17:47

Фото: iStock/YuriyS

Активисты из Южной Кореи отправили в КНДР воздушные шары, которые переносили флешки с корейскими сериалами и музыкой в жанре k-pop. Об этом сообщает CNN.
Уточняется, что акция была проведена движением «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) в ответ на запуск КНДР воздушных шаров с мусором и навозом. Согласно информации источника, в общей сложности было отправлено 200 тысяч антиправительственных листовок, 5 тысяч USB-накопителей с музыкальными клипами и сериалами, а также 2 тысячи однодолларовых купюр.

Данный груз был прикреплен к 10 воздушным шарам. Примечательно, что подобные акции уже проводились ранее. В Северную Корею отправляли продукты, лекарства, радиоприемники, листовки и новостные заметки.

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