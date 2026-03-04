Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока может занять от 7 до 12 дней
Вывоз российских туристов из стран Ближнего Востока может занять от 7 до 12 дней. Об этом сообщает «Коммерсант».
По информации издания, из-за конфликта в регионе и закрытия воздушного пространства около 50 тысяч россиян не смогли вовремя покинуть ОАЭ. Еще примерно две тысячи находятся в других странах Ближнего Востока. Первые вывозные рейсы начали выполняться 2 марта из ОАЭ и Омана. За первые сутки перевозчикам удалось вернуть около 1,5 тысячи человек.
Главной проблемой остаются ограничения на полеты. Авиационные власти ОАЭ выдают российским авиакомпаниям от одного до четырех разрешений на рейсы в день, что значительно снижает темпы эвакуации. По расчетам Минтранса, только за 3 марта перевозчики должны были выполнить 24 рейса и перевезти около 4,5 тысячи пассажиров.
Отдельной проблемой остаются около восьми тысяч россиян, застрявших в третьих странах — на Шри-Ланке, в Индонезии, на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии. Многие самостоятельные туристы не имеют средств для длительного ожидания вывозных рейсов. «Аэрофлот» задействовал широкофюзеляжные самолеты для вывоза пассажиров из Дубая и Абу-Даби, однако у многих других перевозчиков такого парка нет, что усложняет и замедляет процесс.
Читайте также: