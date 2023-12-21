Милонов предложил привлекать граждан для помощи коммунальщикам с уборкой

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести технологии привлечения и стимулирования граждан помогать коммунальщикам с уборкой в период экстремальных погодных условий.
«Прошу рассмотреть возможность внедрения технологии привлечения и стимулирования граждан в такие моменты. Так, через «Госуслуги» люди могли бы получать оперативное согласование на уборку отдельных участков улиц и тротуаров, а также стимулирующую компенсацию в виде бесплатных абонементов на парковку автотранспорта, вычета по платежам ЖКХ или компенсации на отдельные виды платежей и налогов», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина.
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