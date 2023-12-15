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В Подмосковье 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники борются с циклоном «Ваня»

15 декабря 2023, 12:24
Фото: istockphoto / Evgenia Sholohova

Фото: istockphoto / Evgenia Sholohova

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что ночью Подмосковье накрыл мощный циклон «Ваня» и 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники и более 1,1 тыс. дорожных рабочих устраняют его последствия. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Циклон «Ваня» сохраниться до конца недели в Московской области.

«Нагрузка большая, поэтому в субботу задействуем еще снегоуборочные роторы во дворах. Воскресенье также рабочий день — уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега», - отметил Андрей Воробьёв.


Кроме этого, губернатор порекомендовал воздержаться от поездок на личном транспорте и быть максимально внимательными на дорогах.

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«У Путина должна гореть земля под ногами»: как Акунин разрешил Зеленскому убивать русских
Продажи книг Акунина приостановили из-за его высказываний против РФ
15 декабря 2023, 12:12

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Российский писатель Борис Акунин, покинувший Россию в 2014 году, угодил в центр скандала. В разговоре с пранкерами, которые представились президентом Украины Владимиром Зеленским, автор произведений заявил, что желает поражения России и рассказал главе киевского режима, как можно уничтожить страну. Редакция «Радио 1» расскажет, признают ли писателя иноагентом за подобные заявления, как на его слова отреагировали в Госдуме, и почему Акунин уверен, что Украине не удастся поразить Россию военным путем.

Акунин признался пранкерам, что не против обстрелов Крыма


Российский писатель Борис Акунин в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что готов поддерживать Киев и дезертиров в российских войсках.

Известные пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) часто звонят политическим фигурам, представителям культуры или общественным деятелям от имени высокопоставленных лиц. На этот раз Вован и Лексус представились бывшим министром культуры Украины Александром Ткаченко и обсудили российско-украинский конфликт с известным писателем Борисом Акуниным.

Медведев: Пора прекратить экранизировать произведения Акунина
Медведев: Пора прекратить экранизировать произведения Акунина

Во время беседы, автор произведений рассказал, что с пониманием и без осуждения относится к тезису «хороший русский — мёртвый русский». Кроме того, Акунин оправдал удары украинских сил по Крымскому мосту.

«А как иначе? И потом, в конце концов, до тупых людей какие-то простые вещи доходят наиболее ясным и прямым образом», — прокомментировал атаки по мосту Акунин.

 

Акунин рассказал «Зеленскому» как уничтожить Россию  

 
Также пранкерам удалось побеседовать с писателем от имени президента Украины Владимира Зеленского. Во время разговора, Акунин заявил, что однажды принял участие в попытках устроить в России революцию. Кроме того, он нелицеприятно высказался о российской армии, которую назвал «отбросами общества» и «низшей кастой».  

Писатель-русофоб указал в разговоре с «Зеленским» на то, что Украина допускает ошибку, применяя против России только оружие. По его словам, достигнуть победы можно только путем воздействия на «умы и сердца людей». Акунин призвал к поражению России, заявив, что необходимо внести раскол внутри страны.

«У Путина должна загореться земля под ногами», — заявил писатель пранкерам.

Акунин назвал Россию главным врагом на планете, однако отметил, что мечта Владимира Зеленского об уничтожении страны обречена на провал. По его словам, украинские войска не смогут дойти до Москвы, а если по столице России все же будет нанесен серьезный удар, то ответ будет более серьезным.

«В этом случае русские могут полностью уничтожить Киев», — заявил Акунин.


Депутат Гурулёв назвал писателя Акунина врагом и призвал его «уничтожить»


Депутат Госдумы Андрей Гурулёв сообщил, что Акунин является врагом, которого нужно уничтожить. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

«Человек, который желает поражения своей стране по полной программе, который желает убийства русского человека, он должен быть уничтожен. Его не должно быть на этом свете. Только так страна наша выживет», — заявил Гурулев.


Акунина потребовали признать иноагентом

 
Писателя Бориса Акунина призвал признать иноагентом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, передает Shot. С соответствующей инициативой Бородин выступил после заявлений Акунина о том, что у него отсутствуют претензии к Украине из-за обстрелов Крымского моста. По информации портала, обращение уже направлено в Генпрокуратуру РФ.
 


Борис Акунин: почему писатель сбежал из России


Писатель Григорий Чхартишвили, известный под творческим псевдонимом Борис Акунин, покинул Россию в 2014 году. Он объяснил свой отъезд из России изменениями в политической обстановке. Неоднократно писатель высказывался против российских властей и называл политику правительства авторитарной.
 
Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ
Писатель Дмитрий Быков* признался, что готов отправлять деньги ВСУ

В 2011 году Акунин примкнул к движению Алексея Навального*. Писатель принимал участие в оппозиционных митингах и помогал с их организацией.
 
Известность к писателю пришла в 1998 году, когда вышла его первая книга о сыщике Эрасте Фандорине. Вскоре детектив стал тиражироваться не только в России, но и за рубежом. Не менее популярными произведениями Акунина стали: «Турецкий гамбит», «Левиафан», «Статский советник», «Приключения магистра».

Издательство АСТ снимет с продажи книги Акунина


Издательство АСТ объявило о решении приостановить распространение книг Бориса Акунина. Глава издательства Павел Гришков заявил, что заявления писателя требуют правовой оценки, поэтому до прояснения ситуации выпуск Акунина книг будет приостановлен.

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* Физлицо признано экстремистским и запрещено в России.
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#иностранный агент
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Путину доверяют свыше 79% россиян, показал опрос ВЦИОМ
ВЦИОМ: Путину доверяют 79,3% россиян, а 76% одобряют его деятельность
15 декабря 2023, 12:10

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президенту России Владимиру Путину доверяют 79,3% россиян, а в целом одобряют его деятельность – 76%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что о доверии к российскому лидеру заявили 79,3% опрошенных, а недоверие выразили 16,8%. 

76% респондентов сообщили, что одобряют деятельность Путина, 14,6% выступили с противоположный мнением. 

Также у участников опроса узнали об отношении к деятельности российского правительства. Так, результаты показали, что 51,5% россиян одобряют её, а наоборот ответили 18,1%. 

ВЦИОМ отмечает, что опрос был проведён с 4 по 10 декабря текущего года. В нём приняли участие 1,6 тысяч человек в возрасте старше 18 лет. С вероятностью 95% погрешность выборки не превышает 1%. 

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#владимир путин
#опрос
#россияне
#вциом
#президент
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В Москве цены на такси взлетели из-за циклона «Ваня»
Цены на такси в Москве увеличились вдвое после снегопада
15 декабря 2023, 11:59

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Цены на такси в столице взлетели в два раза из-за снегопада, вызванного циклоном «Ваня».
ТАСС сообщает, что снегопад вызвал повышенный спрос на поездки. Водителей на смену вышло гораздо меньше обычного. Также на ситуацию влияет скорость движения автомобилей из-за затрудненного движения на дорогах столицы. Поездки занимают больше времени.

Таким образом средний чек за поездку утром в пятницу, 15 декабря, увеличился в среднем в 1,5-2 раза.

По данным РИА Новости, в 9:30 утра стоимость заказа за маршрут продолжительностью 35-55 минут увеличилась с 700-900 рублей до 1,4-1,9 тысячи. 

Ранее сообщалось, что в Москве образовались сугробы, которых 15 декабря не случалось за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений.

Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По данным синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила к 9 часам утра 38 см, а в МГУ – 49 см при норме 15 см.

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#погода
#снег
#москва
#новости
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В Подмосковье начались рейды в лесах по выявлению незаконной вырубке деревьев
15 декабря 2023, 11:53

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Операция «Елочка» по пресечению фактов незаконной рубки ели для новогодних праздников стартовала в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В комитете предупредили, что за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административный штраф в размере до 5 тысяч рублей для физлиц, а для юрлиц - до 500 тысяч рублей.

«С 18 по 31 декабря на землях лесного фонда, там, где растут хвойные молодняки, будет проводится мероприятие «Елочка». В это время будет усилена лесная охрана и увеличена кратность патрулирований. <…> Также будет организовано дежурство на стационарных постах<…> », - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Кроме этого, министр подчеркнул, что если нанесенный ущерб составит более 5 тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность. В комитете настоятельно рекомендуют выбирайте законные способы приобретения главного украшения года и покупать деревья в лесном питомнике или на елочном базаре.

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С 1 января 2024 года упрощен порядок предоставления социальных налоговых вычетов
15 декабря 2023, 11:53

Pra-chid

С 1 января 2024 года в силу встают положения, введенные федеральным законом от 31.07.2023 № 389 ФЗ в части упрощения порядка предоставления гражданам социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц по тратам на медицинские и образовательные услуги. Об этом информирует налоговая служба РФ.

Будут введены унифицированные документы, подтверждающие реальные траты россиян на услуги – Справки об оплате услуг (уплате взносов).

Эти справки выдаются организациями и индивидуальными предпринимателями, оказавшими данные услуги, заменяют все остальные документы и подтверждают понесенные после 1 января 2024 года фактические расходы граждан на оплату обучения, медицинских услуг, физкультурно-оздоровительных услуг, уплату страховых взносов, пенсионных взносов по договорам НПО.

Выдача справок осуществляется на основании заявления физического лица или его супруга (супруги) в произвольной форме. Кроме того, представлять в налоговый орган справки в бумажном виде, не нужно, если информация о расходах направлены в налоговый орган в электронном виде.

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#данные
#услуги
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#справки
#доходы
#налоги
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Россиян пригласили на конкурс по созданию кормушек «Хранители птиц»
15 декабря 2023, 11:51

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Россиянам предложили принять участие во Всероссийской акции по изготовлению кормушек «Хранители птиц». Об этом «Радио 1» сообщили в Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».
Участники конкурса должны изготовить кормушки и рассказать о процессе их создания в соцсетях и на платформе Ecowiki.ru. Приём работ осуществляется до 30 марта, после чего будут объявлены результаты. Победителей выберут случайным образом с помощью специальной программы. 

Отмечается, что все участники конкурса получат призы, а трое победителей – подарок в виде настольной игры «Хранители птиц». 

Платформа Ecowiki.ru позволяет погрузиться в мир экологических знаний, инструментов и практик. Пользователи могут узнать о способах решения проблем с экологией, сформировать полезные привычки для защиты природы и участвовать в различных конкурсах. 

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#экология
#экологическая акция
#россия
#птицы
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Издательство АСТ снимает с продажи книги Акунина и Быкова*
15 декабря 2023, 11:32

Фото: iStock/Dima Berlin

Книжное издательство АСТ сообщило, что приостанавливает выпуск и продажу книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*. Об этом сообщил глава издательства Павел Гришков.
По его словам, такие меры приняты в связи с резонансными публичными заявлениями писателей, требующими правовой оценки. 

Гришков подчеркнул, что выпуск и продажа книг авторов приостановлены до прояснения ситуации. 

Книги исчезнут с полок сети магазинов «Читай-город – Буквоед» и каталога онлайн-магазина «Литрес». 

Напомним, что Дмитрия Быкова* решением Минюста РФ внесли в список иностранных агентов 29 июля 2022 года. Писатель отказался оспаривать решение ведомства. На этой неделе во время телефонного разговора с пранкерами Вованом и Лексусом он заявил о готовности финансировать ВСУ. 

Борис Акунин неоднократно выступал против проведения спецоперации на Украине. На этой неделе, в ходе телефонного разговора с теми же пранкерами, он заявил, что поддерживает обстрел украинскими военными российских городов и не имеет претензий к действиям ВСУ. 

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#книги
#писатель
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#продажа
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#россия
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В Челябинске двоих мужчин лишили гражданства за невыполнение обязанностей
В Челябинске двух россиян, не вставших на воинский учет, лишили гражданства
15 декабря 2023, 11:03

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ

Двоих жителей Челябинской области лишили приобретенного гражданства РФ за невыполнение конституционных обязанностей, а именно прохождение воинской службы.
Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД. Сообщается, что бывшие иностранцы не только не выполнили положения ФЗ «О воинской обязанности», но и предоставили заведомо ложные данные для того, чтобы не проходить службу по призыву.

«Исходя из этого, Центральный суд Челябинска принял решение о прекращение российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд», —информируют в МВД.
Когда и куда будет совершена депортация экс-россиян, не сообщается. 

Ранее сообщалось, что в Калуге задержали 10 подростков, совершавших нападения на мигрантов. Банда состояла из 10 человек: 9 парней и одной девушки. Лидерами оказались 16-летний школьник и 16-летний студент многопрофильного техникума.

Следователи считают, что именно эти двое парней собрали банду, целью которой было «физическое устранение лиц неславянского происхождения». Позже к ним захотели присоединиться ещё 7 парней, а также одна 14-летняя девушка.

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#челябинск
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#россия
#призыв
#солдаты
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В Москве высота сугробов достигла максимума за почти полтора века
15 декабря 2023, 10:41

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В Москве образовались сугробы, которых 15 декабря не случалось за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений.
Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, сообщает РИА Новости. По данным синоптика, высота снежного покрова на метеостанции ВДНХ составила к 9 часам утра 38 см, а в МГУ – 49 см при норме 15 см. 

До этого рекорд дня держался 104 года. В 1919 году сугробы достигали 32 см. 

По прогнозам метеорологов, к концу дня в Москве местами возникнут полуметровые сугробы.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов России наблюдается ухудшение погоды, в связи с чем отключение от энергоснабжения потребителей выросло до 228 тысяч человек. Об этом сообщает Минэнерго РФ в своём Telegram-канале. В ведомстве отметили, что отключение связано с нарушениями энергоснабжения из-за неблагоприятных погодных условий.

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#москва
#снег
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