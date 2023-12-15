В Подмосковье 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники борются с циклоном «Ваня»

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«Нагрузка большая, поэтому в субботу задействуем еще снегоуборочные роторы во дворах. Воскресенье также рабочий день — уже сформировали небольшие бригады для уборки проездов и парковок. Они будут очищать сугробы до твердого основания. Прошу отнестись с понимаем к просьбам передвинуть машину. Так коммунальщикам будет проще убирать дворы от снега», - отметил Андрей Воробьёв.
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