В Московской области устраняют последствия снежного циклона

Фото: пресс-служба главного управления содержания территорий
С четверга в Московской области бушует снежный циклона «Ваня».
«Специалисты коммунальных предприятий и инспекторы ГУСТ работают сегодня начиная с 6 утра. В области трудятся 16 516 дворников, задействовали 790 тракторов, 249 минипогрузчиков, 113 погрузчиков, 111 самосвалов, также работают 142 трактора для противогололедной обработки и еще 125 единиц техники от ресурсоснабжающих и подрядных организаций <…> При таких обильных осадках в приоритет ставим безопасность пешеходов и расчищаем проезд для экстренных служб», - отметила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
Читайте также:
В Подмосковье 1,3 тыс. единиц снегоуборочной техники борются с циклоном «Ваня»
В Москве цены на такси взлетели из-за циклона «Ваня»
Подмосковные коммунальщики в пятницу перейдут на усиленный режим работы из-за циклона «Ваня»