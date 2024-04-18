Милонов предложил снабдить скорые системой видеофиксации

Фото: iStock/Iulianna Est
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил укомплектовать бригады скорой помощи системами видеофиксации.
Он пояснил, что такая мера позволит сделать работу врачей более безопасной.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Москве до конца 2028 года сформируют новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что более 120 медицинских специалистов пришли работать в подмосковные поликлиники и больницы с начала 2024 года благодаря программе «Приведи друга».
Читайте также:
В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года трудоустроили более 120 медиков
Жители Подмосковья оформили с начала года онлайн 70 тысяч справок
В НИКИ детства запустили прибор, способный оценить иммунитет ребёнка
«Чтобы у врачей, вынужденных рисковать своим здоровьем и жизнью во время коммуникации с агрессивными или неадекватными пациентами, появился дополнительный юридический щит их прав», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Москве до конца 2028 года сформируют новый каркас амбулаторной и стационарной медицинской помощи.
«Наша цель – лучшее в мире здравоохранение, доступное для каждого. Для этого предстоит решить четыре задачи: завершить модернизацию инфраструктуры здравоохранения; продолжить разработку, внедрение новых московских стандартов медпомощи, активную работу в сфере инновационных цифровых решений; обеспечить повышение квалификации медиков», – приводит АГН «Москва» сообщение Собянина.
Ранее пресс-служба министерства здравоохранения Московской области сообщила, что более 120 медицинских специалистов пришли работать в подмосковные поликлиники и больницы с начала 2024 года благодаря программе «Приведи друга».
Читайте также:
В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года трудоустроили более 120 медиков
Жители Подмосковья оформили с начала года онлайн 70 тысяч справок
В НИКИ детства запустили прибор, способный оценить иммунитет ребёнка
Мелисса Тимофеева