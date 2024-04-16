В НИКИ детства запустили прибор, способный оценить иммунитет ребёнка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В лаборатории НИКИ детства запустили в эксплуатацию проточный цитометр, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. С помощью этого прибора можно оценить показатели клеточного иммунитета и выявить иммунодефицитные состояния детей.
Как пояснили в министерстве, именно клетки лимфоциты во многом обеспечивают работу иммунной системы. Они узнают о наличии возбудителя, запускают выработку антител и хранят память об уже известных организму патогенах. Слаженная работа клеток иммунной системы обеспечивает комплексную защиту от инфекций.
Для исследования необходима венозная кровь. Анализ нужен пациентам с подозрением на нарушения иммунной системы. Полученные результаты врач оценивает вместе с клиническими данными и результатами других лабораторных тестов.
В Минздраве добавили, что через руки сотрудников клинико-диагностической лаборатории НИКИ детства проходит более 500 пробирок крови в день.
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«С помощью проточного цитометра оценивается клеточное звено иммунитета. Этот метод позволяет увидеть разные популяции лимфоцитов- например, Т-клетки, В-клетки, натуральные клетки-киллеры, и оценить их количество. Также с его помощью можно судить об их функциональном состоянии и о том, насколько они способны защитить организм в случае болезни», – рассказала заведующая клинико-диагностической лабораторией НИКИ детства Анастасия Лебедева.
Для исследования необходима венозная кровь. Анализ нужен пациентам с подозрением на нарушения иммунной системы. Полученные результаты врач оценивает вместе с клиническими данными и результатами других лабораторных тестов.
В Минздраве добавили, что через руки сотрудников клинико-диагностической лаборатории НИКИ детства проходит более 500 пробирок крови в день.
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Лора Луганская