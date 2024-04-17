В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года трудоустроили более 120 медиков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Более 120 медицинских специалистов пришли работать в подмосковные поликлиники и больницы с начала 2024 года благодаря программе «Приведи друга», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«По программе «Приведи друга» с начала года на работу в наши медучреждения вышли 124 новых медика», — уточнила первый зампред регионального правительства Людмила Болатаева.Она добавила, что программа «Приведи друга» пользуется наибольшей популярностью у участковых терапевтов и педиатров, хирургов, а также у фельдшеров и медицинских сестёр.
Программа предусматривает премию для медицинского специалиста, если он поспособствовал поступлению на работу в свою организацию врача, медсестры или фельдшера. Премия за трудоустройство врача составляет 50 тысяч рублей, среднего медицинского специалиста — 25 тысяч рублей.
Премия выплачивается в два этапа: первая половина — при зачислении нового сотрудника на работу, вторая — после того, как он проработает три месяца. Новый сотрудник должен быть зачислен на полную ставку и в течение шести месяцев до этого не работать подмосковных медучреждениях.
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