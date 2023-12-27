Отец Ивлеевой прокомментировал скандал вокруг дочери

Фото: istockphoto/Nikolay Tsuguliev
Отец блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой прокомментировал скандал, который вызвала вечеринка в ночном клубе «Мутабор».
Daily Storm приводит слова отца Ивлеевой
Также мужчина попросил прекратить травлю дочери.
При этом родственники давно не общаются.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».
Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.
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«Да, я являюсь отцом Насти Ивлеевой. Какие могут быть мои слова? Она ребенок взрослый, девка умная. Если так поступила, значит, надо было. Вы разбирайтесь с Собчак, а не с Настей! Настя не уезжает из России, ведет свои дела, свой бизнес. Просто заняться людям, которые жалуются на Ивлееву, нечем!» —прокомментировал скандал отец 32-летней Анастасии Ивлеевой в беседе с журналистами.
При этом родственники давно не общаются.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».
Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.
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Мария Фирсова