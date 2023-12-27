Юрист Ярмуш допустила уголовные санкции в отношении Ивлеевой

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Специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что после проверки налоговой по материалам полиции блогера Анастасию Ивлееву в отношении девушки могут быть применены уголовные санкции, если её вину докажут.
«Они регистрировались как самозанятые, получали миллиарды от своей деятельности, а затем деньги распределялись по знакомым. Тогда действительно может быть донасчитан неуплаченный налог, и могут быть уголовные санкции в отношении Ивлеевой, если будет установлена её вина. Мы наблюдаем, что такие ситуации уже были зафиксированы», — пояснила в беседе с RT Ярмуш.
Она подчеркнула, что не считает подобные меры гонениями, а, наоборот, подчеркнула, что такие действия со стороны ФНС вполне нормальны.
«Такое поведение, в частности, Киркорова — это следствие молчаливого согласия общества на то, что так можно поступать и ничего за это не будет», — отметил в беседе с «Царьградом» Весёлкин.
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