Предварительный долг блогера Ивлеевой перед налоговой — 137 млн рублей

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За 3 года работы — с 2020 по 2022 – Анастасия Ивлеева не доплатила 137 млн рублей.
По информации Mash, изначальная сумма неуплаченных налогов превышает 150 млн рублей, из которых Ивлеева уплатила только 13 млн. Остальная сумма до сих пор остаётся не уплаченной. В компанию Ивлеевой пришла налоговая проверка.
По предположению ФНС, Ивлеева дробила бизнес, оказывая одни и те же услуги со своим участием и в статусе ИП, и через ООО «Ивлеева Продакшн». Это происходило по упрощённой системе налогооблажения в обоих случаях. Так блогер могла не допускать роста дохода и ИП и ООО, и не переходить на другие системы налогообложения с повышенной ставкой.
В данный момент по юридическим адресам Анастасии Ивлеевой проходят обыски.
По данным Mash, общая выручка от реклам, бизнесов и курсов за прошлый год составила примерно 600 млн рублей.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».
Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.
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По предположению ФНС, Ивлеева дробила бизнес, оказывая одни и те же услуги со своим участием и в статусе ИП, и через ООО «Ивлеева Продакшн». Это происходило по упрощённой системе налогооблажения в обоих случаях. Так блогер могла не допускать роста дохода и ИП и ООО, и не переходить на другие системы налогообложения с повышенной ставкой.
По данным Mash, общая выручка от реклам, бизнесов и курсов за прошлый год составила примерно 600 млн рублей.
Ранее блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку. После скандальной вечеринки в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс», пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».
Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.
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Мария Фирсова