Милонов предложил уголовно наказывать за рекламу вебкама в России

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовное наказание за рекламу вебкама в нашей стране.
Он пояснил, что граждане всё чаще сталкиваются с рекламой вебкам-студий, предлагающих лёгкий и достойный заработок. Веря этому, человек может стать заложником аморальной индустрии.
А политический обозреватель Андрей Перла заявил об откровенной распущенности и развращённости нынешней «элиты», «богемы».
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не пришла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. По её словам, она получила приглашение на мероприятие, но сразу же поняла, что оно станет скандальным.
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«Такие объявления обещают высокий заработок и даже бесплатное проживание у работодателя. Но фактически эта реклама является одной из форм склонения к занятию проституцией как девушек, так и юношей», — отметил в беседе с RT Милонов.
А политический обозреватель Андрей Перла заявил об откровенной распущенности и развращённости нынешней «элиты», «богемы».
«Развращённость — что-то вроде маркера «свой-чужой» для этих людей. После крушения СССР «элитой» стали те, на кого общество постоянно смотрело по ТВ. В 90-е ими оказались эстрадные артисты. Шаг за шагом мы пришли к тому, что интересно не творчество, а скандалы с их участием. И производство скандалов, инфоповодов стало их главным делом», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему не пришла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. По её словам, она получила приглашение на мероприятие, но сразу же поняла, что оно станет скандальным.
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