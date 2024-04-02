Лолита рассказала о возникшей из-за климакса проблеме

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская певица Лолита Милявская пожаловалась, что с возрастом её голос стал меняться. Об этом артистка рассказала в интервью кинорежиссеру Валерии Гай Германике, передает Ura.ru.
«У меня изменение связок на почве климакса. Об этом никто не рассказывает. Ты просто теряешь связки, они гаснут-гаснут, как динамик. Это период, когда ты закрываешься и ничего не видишь и не слышишь», — заявила Милявская.В настоящее время состояние здоровье певицы стабилизировалось. По словам Милявской, сейчас она в норме и готова к новым свершениям.
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