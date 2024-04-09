«Былое величие не вернуть»: депутат Шолохов — о новом фильме Собчак о Пугачёвой

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Фильм об Алле Пугачёвой, который снимает журналистка Ксения Собчак, вряд ли поможет певице вернуть былую славу. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.
Также он добавил, что былое «величие» Пугачёвой было существенно преувеличено. А сейчас певица постоянно даёт новые поводы для того, чтобы усомниться и в том, что есть, заявил депутат в беседе с NEWS.ru.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что журналистка Ксения Собчак начала снимать фильм о певице Алле Пугачёвой. По его мнению, данная кинокартина направлена на обеление репутации Примадонны, которая назвала россиян «рабами и холопами».
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Анастасия Чинкова