Бородин из ФПБК попросил ФНС РФ провести проверку бизнеса Цекало

06 августа 2025, 14:47

Глава ФПБК Бородин попросил ФНС выяснить схемы вывода денег Цекало из России

Александр Цекало (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что направил в Федеральную налоговую службу (ФНС) несколько обращений в отношении продюсера Александра Цекало.





По словам Бородина, бывший супруг Лолиты Милявской «неплохо устроился», живя на две страны.



Его возмутило, что Цекало зарабатывает в России, но тратит средства в США. Он назвал такую позицию «непатриотичной» и напомнил, что продюсер родился в Киеве.





«Кто-нибудь слышал в целом позицию данного гражданина по поводу СВО в поддержку нашей страны? Если не ошибаюсь, ее нет от слова совсем. <…> Как говорится, получают деньги в России, а потом бегут за бугор их тратить», — написал Бородин.