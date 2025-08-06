Бородин из ФПБК попросил ФНС РФ провести проверку бизнеса Цекало
Глава ФПБК Бородин попросил ФНС выяснить схемы вывода денег Цекало из России
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что направил в Федеральную налоговую службу (ФНС) несколько обращений в отношении продюсера Александра Цекало.
По словам Бородина, бывший супруг Лолиты Милявской «неплохо устроился», живя на две страны.
Его возмутило, что Цекало зарабатывает в России, но тратит средства в США. Он назвал такую позицию «непатриотичной» и напомнил, что продюсер родился в Киеве.
«Кто-нибудь слышал в целом позицию данного гражданина по поводу СВО в поддержку нашей страны? Если не ошибаюсь, ее нет от слова совсем. <…> Как говорится, получают деньги в России, а потом бегут за бугор их тратить», — написал Бородин.Общественный деятель отметил, что обратился в ФНС с просьбой проверить, каким образом Цекало ведет бизнес в России и как «выводит деньги из страны».