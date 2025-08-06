Участникам СВО в Петербурге списали кредиты на 561 млн рублей
В Санкт-Петербурге прекращено около 3,5 тыс. исполнительных производств по кредитным долгам на общую сумму 561 млн рублей. Этой возможностью воспользовались 1209 горожан, участвующих в спецоперации, сообщает «Петербургский дневник».
С 1 декабря 2024 года действует закон, позволяющий списывать долги по кредитам, включая ипотеку, у военнослужащих, заключивших контракт на службу в зоне СВО сроком от года. Максимальная сумма списания — 10 млн рублей. Также с начала 2025 года приостановлено более 25,5 тыс. производств на 2,2 млрд рублей. Всего с момента вступления закона в силу заморожены долги на 5,5 млрд рублей.
Для оформления льготы участникам СВО нужно подать заявление через сайт ФССП, портал госуслуг или лично в управлении службы.
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