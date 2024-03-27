Милонов предложил возродить тимуровское движение в России

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой частично реставрировать и внедрить среди молодёжи России тимуровское движение.
По его мнению, это укрепит патриотические ценности в молодёжной среде.
До этого сообщалось, что в Москве состоится международный детский футбольный турнир «Под флагом добра». Мероприятие пройдёт 31 марта на стадионе «Сапсан Арена».
Ранее президент России Владимир Путин предлагал в этом году запустить национальный проект «Молодёжь России».
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«Прошу рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним», — приводит RT текст обращения парламентария на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.
«В турнире примут участие команды, коллективы и воспитанники государственных общеобразовательных, спортивных и специализированных школ, детских любительских футбольных клубов и школ Москвы и области», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента спорта столицы.
Ранее президент России Владимир Путин предлагал в этом году запустить национальный проект «Молодёжь России».
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Мелисса Тимофеева