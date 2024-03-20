Подмосковную молодёжь пригласили на Всероссийский форум «ПикВозможностей»

Фото: iStock/Ridofranz
В Нижнем Новгороде состоится Всероссийский форум Росмолодёжь.Гранты «ПикВозможностей». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.
Форум будет проходить с 5 по 8 мая 2024 года.
Главной целью мероприятия станет создание условий для личного и профессионального развития представителей всех сообщества Росолодёжь.Гранты и укрепление между ними горизонтальных связей.
Отмечается, что в форуме примут участие эксперты, представители некоммерческих организаций и высших учебных заведений, наставники, грантополучатели 2020-2023 годов, амбассадоры Росмолодёжь.Гранты, потенциальные участники грантовых конкурсов Росмолодёжи 2024 и координаторы Росмолодёжь.Гранты из регионов. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 лет.
Подать заявку на участие можно до 29 марта через Федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».
Принимающая сторона полностью оплачивает участие, проживание, питание и трансфер участников из аэропорта и железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода до места проведения форума.
Читайте также:
1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника
Ко Дню космонавтики в России проведут онлайн-конкурс «Путь к звездам!»
Подмосковная молодежь может принять участие в чемпионате «АртМастерс»
Главной целью мероприятия станет создание условий для личного и профессионального развития представителей всех сообщества Росолодёжь.Гранты и укрепление между ними горизонтальных связей.
Подать заявку на участие можно до 29 марта через Федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».
Принимающая сторона полностью оплачивает участие, проживание, питание и трансфер участников из аэропорта и железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода до места проведения форума.
Читайте также:
1 апреля начнется второй Всероссийский конкурс юного художника
Ко Дню космонавтики в России проведут онлайн-конкурс «Путь к звездам!»
Подмосковная молодежь может принять участие в чемпионате «АртМастерс»
Анастасия Чинкова