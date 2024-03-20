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Подмосковную молодёжь пригласили на Всероссийский форум «ПикВозможностей»

Форум «ПикВозможностей» пройдёт с 5 по 8 мая
20 марта 2024, 19:17
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

В Нижнем Новгороде состоится Всероссийский форум Росмолодёжь.Гранты «ПикВозможностей». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.
Форум будет проходить с 5 по 8 мая 2024 года.

Главной целью мероприятия станет создание условий для личного и профессионального развития представителей всех сообщества Росолодёжь.Гранты и укрепление между ними горизонтальных связей.


Отмечается, что в форуме примут участие эксперты, представители некоммерческих организаций и высших учебных заведений, наставники, грантополучатели 2020-2023 годов, амбассадоры Росмолодёжь.Гранты, потенциальные участники грантовых конкурсов Росмолодёжи 2024 и координаторы Росмолодёжь.Гранты из регионов. Участниками могут стать граждане России в возрасте от 14 лет.

Подать заявку на участие можно до 29 марта через Федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

Принимающая сторона полностью оплачивает участие, проживание, питание и трансфер участников из аэропорта и железнодорожного вокзала Нижнего Новгорода до места проведения форума.

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#форум
#молодёжь
#гранты
#нижний новгород
#россия
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Госдума поддержала введение штрафов за назойливые рекламные звонки
20 марта 2024, 19:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится административная ответственность за навязчивую рекламу по телефону. Соответствующее решение размещено на сайте Госдумы.
Речь идет о рекламных сообщениях и звонках, поступающих без предварительного согласия получателей в ситуациях, когда спамщики находят телефоны в слитых базах данных и потом атакуют граждан.

Теперь за это накажут рублем. Назойливая реклама, распространяемая по сетям электросвязи, обернется для простых граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 тысяч до 1 млн. рублей.

В Госдуме подчеркнули, что в рамках законодательства распространение такой рекламы (в звонках и смс, а также по электронной почте) возможно только после получения согласия получателя рекламы.

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#госдума
#реклама
#штрафы
#спам
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Суд ЕС снял санкции с белорусского производителя шин «Белшина»
20 марта 2024, 18:54

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

Европейский суд общей юрисдикции снял санкции с белорусского производителя автомобильных шин ОАО «Белшина», следует из решения суда. Новость сообщает ТАСС.
«Белшина» попала под санкции в 2021 году. Европейский суд принял такое решение в отношении производителя шин по причине того, что он является «крупным источником для доходов режима Лукашенко».

Впоследствии компания смогла оспорить данный статус в суде, потребовав отменить ограничения, и выиграла дело. Суд исключил «Белшину» из списка санкций ЕС, введенных из-за военных действий на Украине, что компания также оспаривала.

«Белшина» — один из крупнейших производителей шин в Белоруссии. Она выпускает более 300 типоразмеров шин для различной комплектации автомобилей.

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#шины
#белоруссия
#суд
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Поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными во всех школах России
Минпросвещения: поднятие флага и исполнение гимна станут обязательными в школах
20 марта 2024, 18:47

Фото: iStock/macky_ch

Церемония поднятия флага и исполнения гимна станет обязательной для всех российских школ, включая частные. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
Отмечается, что глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее направила запрос в министерство с требованием сделать обязательными поднятие флага и исполнение гимна, которые проводятся в образовательных учреждениях с 1 сентября 2022 года.

Депутат подчеркнула, что в настоящее время проведение этой церемонии носит рекомендательный характер, в отличие от внеурочных занятий «Разговоры о важном».

В ответ на письмо депутата, в Минпросвещения заявили, что внесут изменения в федеральную рабочую программу воспитания, которая является частью федеральных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Днём ранее Госдума приняла закон, обязывающий все образовательные учреждения размещать российский флаг на здании или территории.

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#флаг
#церемония
#школы
#минпросвещения
#госдума
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Друг королевской семьи Дункан: Миддлтон ещё долго не будет в общественном поле
20 марта 2024, 18:13

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Друг королевской семьи Бен Дункан заявил, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ушла из общественного поля Великобритании надолго.
Он пояснил, что, вероятно, после операции она могла не справиться с навалившимся на неё давлением.

«Операция требует, чтобы женщина находилась в больнице три дня, но Кейт была там в течение двух недель. Она восстанавливалась, но от неё не было новостей до сегодняшнего дня. Можно было бы подумать, что все конспирологические теории развеются. Но на тех фото были Кейт и Уильям? <…> Всё запутанно. Но она точно ушла из общественного поля Великобритании надолго», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дункан.

Ранее экстрасенс Дарья Миронова высказала мнение о том, что состояние здоровья герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон может ухудшиться с восшествием её супруга принца Уильяма на престол.

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#операция
#здоровье
#женщина
#великобритания
#селебрити
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Семьи, в которых бабушки сидят с внуками, предложили штрафовать
20 марта 2024, 18:03

Фото: iStock/SbytovaMN

В Чувашии чиновники пригрозили штрафами семьям, в которых бабушки и дедушки присматривают за своими внуками, пишет «Коммерсант».
Отдел по опеке и попечительству администрации Чебоксар разослал письмо директорам школ с требованием собрать сведения о семьях, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки. Начальник отдела Лариса Ильина указала о недопустимости ситуаций, когда дети остаются под присмотром кого-либо кроме родителей.

Чиновница пригрозила родителям штрафами и лишением родительских прав в случаях, когда они не могут сами оставаться со своими несовершеннолетними чадами. Ильина указала родителям на «юридическое оформление опеки в случае их продолжительного отсутствия».

Об инциденте стало известно депутату Госдумы Ирины Филатовой. Парламентарий назвала инициативу чувашской чиновницы «опасной и аморальной самодеятельностью». В администрации Чебоксар начали проверку в отношении деятельности Ларисы Ильиной.

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#дети
#родители
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В Московской области в этом году расчистят 27 водоёмов
20 марта 2024, 18:00

Фото: пресс-служба правительства МО

27 водоёмов на территории Московской области будет расчищено в 2024 году, 13 из них попали в список по запросу жителей, а 14 вошли в региональную программу «100 прудов и озёр». Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Программа «100 прудов и озер» действует с 2021 года. Мы её перевыполнили еще в 2022 году, и на сегодняшний день расчистили уже 152 водоема общей площадью почти 700 га. Активное участие в программе принимают жители, которые ежегодно голосуют на «Доброделе». В этом году, учитывая мнение людей, мы приведем в порядок еще 14 прудов. И дополнительно очистим 13 водоёмов, которые также требуют нашего внимания», — сказал Воробьёв.
Он добавил, что в Московской области расположено почти две тысячи озёр, тысяча прудов, около 130 обводненных карьеров. Каждый год их посещают порядка 15 миллионов человек.

«Наша задача — сделать так, чтобы отдых у воды был комфортный и безопасный», — подчеркнул губернатор.
Расчистка водоёма включает в себя уборку мусора и удаление растительности с водой глади, удаление аварийных деревьев и окос камыша. За три года действия программы по очистке водоёмов из озёр и прудов Московской области вытащили более 2,5 тыс. тонн мусора, 450 покрышек и целый автомобиль.

Список водоёмов, которые очистят по программе «100 прудов и озёр» в этом году размещён на сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

13 водоёмов, которые расчистят сверх программы, по распоряжению губернатора региона, это: озеро Бабошкино в Балашихе, городской пруд у Железнодорожной улицы в Лобне, Коростовые и Ивановские пруды в Красногорске, Турбинский пруд в округе Щёлково, пруд в балашихинском микрорайоне Керамик, озеро Рама в Коломне, Комсомольский пруд в Одинцове, Савинский пруд в Балашихе, Завьяловский пруд в Ленинском округе, Бисерово озеро в Богородском округе, Борисоглебское озеро в Раменском округе, а также Медвежьи озёра в Щёлкове.

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#водоёмы
#экология
#природа
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
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Смертность населения в России снизилась на 7% за 2023 год
20 марта 2024, 17:54

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Показатель общей смертности населения России за 2023 год снизился на 7%, это лучший показатель со времен пандемии коронавируса, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации о ходе реализации стратегии пространственного развития РФ до 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.
По мнению Камкина, такое стало возможным благодаря слаженной работе Минздрава РФ по обеспечению населения своевременной вакцинацией от различных заболеваний, а также работой Министерства транспорта, обеспечивающей безопасность на железнодорожных и автомобильных дорогах страны.

С 2020 года в России зафиксирован исторический минимум младенческой смертности. Это тоже хороший показатель. С 1 сентября был запущен пилотный проект по проверке эффективности мероприятий по улучшению демографической ситуации в России.

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#смертность
#россияне
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В Орехово-Зуево устранили условный пожар на нефтебазе
20 марта 2024, 17:35

Фото: пресс-служба Мособлспожспаса

Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали условный пожар на нефтебазе в округе Орехово-Зуевский. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В ходе тренировке отрабатывалось тушение пожара в попадания молнии в тросовый молниеотвод в одном из резервуаров.

«Прибыв на место происшествия, огнеборцы развернули оперативный штаб пожаротушения и подготовили автомобили и пожарно-техническое вооружение к проведению пенной атаки. Специалисты приступили к тушению и охлаждению соседнего резервуара. Условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, все поставленные задачи были выполнены. Действия персонала нефтебазы и пожарных благодаря таким тренировкам доведены до автоматизма, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации все действовали оперативно и слаженно. Всего в учениях было задействовано более 15 человек личного состава и 7 единиц техники», — поделился замначальника управления Алексей Зайцев.

Стоит отметить, что в тренировке принимали участие сотрудники 243-й, 248-й, 249-й и 301-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас».

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#пожар
#мособлпожспас
#оперативный штаб
#происшествия
#тренировки
#учения
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Депутат Смолин выступил за изучение школьниками классического наследия
20 марта 2024, 17:31

Фото: istockphoto.com/AnnaStills

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал инициативу включить в школьную программу творчество SHAMANа, Газманова и Расторгуева.
Парламентарий отметил, что школьникам необходимо изучать прежде всего классическое наследие.

«Я сторонник того, чтобы в школах изучалось классическое наследие. Но школьники стремятся и к современным песням. Поэтому я никак не против их включения в школьные программы. Но надо включать песни как минимум по двум критериям. Чтобы они были не только патриотическими, но и художественными», — отметил в беседе с RuNews24.ru Смолин.

Ранее стало известно, что творчество группы «Любэ», Олега Газманова, SHAMAN и других патриотических исполнителей может войти к школьную программу по музыке.

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