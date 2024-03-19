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Подмосковная молодежь может принять участие в чемпионате «АртМастерс»

19 марта 2024, 11:54
Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в чемпионате творческих компетенций «АртМастерс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие все желающие смогут до 27 апреля на сайте чемпионата.

«Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» — это масштабные соревнования для специалистов в сфере креативных индустрий, культуры и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Принять участие в чемпионате можно в двух возрастных категориях: юниоры 14-17 лет и основная 18-35 лет», — поделились в пресс-службе.


Стоит отметить, что победители смогут получить денежные призы, которые они смогут потратить на образовательные цели и покупку профоборудования, а также реализацию своего проекта.

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В Кашире началась реконструкция комплекса по переработке отходов
19 марта 2024, 11:52

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Масштабная реконструкция комплекса по переработке твёрдых коммунальных отходов «Дон» стартовала в городском округе Кашира, в ходе работ будут модернизированы существующие мощности по очистке фильтрата и построены новые, предусмотрена также оптимизация сбора свалочного газа, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Запланирована обустройство активной системы сбора и нейтрализации свалочного газа, модернизация очистных сооружений, обрабатывающих образующийся фильтрат, а также строительство двух дополнительных очистных сооружений», — говорится в сообщении.
Качество работ проверяют инспекторы областного Главгосстройнадзора, в том числе испытывается прочность используемых н объекте материалов: для этого задействована лаборатория надзорного ведомства.

Завершить реконструкцию должны в августе текущего года.

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В подмосковной деревне Серково благоустроят пешеходную дорожку
19 марта 2024, 11:39

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково

Тропинку в деревне Серково городского округа Щёлково благоустроят в текущем году в рамках реализации региональной программы «Пешком», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Дорожка длиной 100 метров пройдёт через лес от дома №57Б до Дома учителя. Работы по благоустройству начнутся с установлением теплой погоды, сдать объект должны до конца года. Обустроенная дорожка сделает комфортной дорогу к школе», — говорится в сообщении.
Популярность программы «Пешком» у населения отметил глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.

«Пешеходные участки делают дворы и общественные пространства более комфортными, уютными и привлекательными», — сказал Булгаков.
Всего по программе «Пешком» в этом году на территории округа Щёлкова благоустроят 15 тропинок. Всего за три года существования этой программы в муниципалитете создали 122 удобные пешеходные дорожки на месте «народных троп».

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Победителями областного этапа чемпионата «Профессионалы» стали студенты из Серпухова
19 марта 2024, 11:13

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студенты Серпуховского колледжа показали лучшие результаты на региональном этапе чемпионата «Профессионалы-2024» в сфере туризма, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Первое место заняла команда Серпуховского колледжа в составе Александры Румянцевой и Софьи Пивоваровой. Эксперт-наставник — Ирина Закатина», — говорится в сообщении.
Второе место также завоевали представители Серпуховского колледжа: студентки Елена Вырулаева и Анна Гусева.

На третьем месте оказались представительницы колледжа при Российском государственном университете туризма и сервиса Лидия Зуброва и Елизавета Пикуль. Четвёртыми стали Олеся Козлова и Анастасия Белозёрова из Можайского колледжа, а замыкают пятёрку лучших Полина Раихина и Дарья Храмцова из областного колледжа «Энергия».

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#минобразования мо
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В Подмосковье подали более 1,1 тыс. заявок на жилищные сертификаты
19 марта 2024, 10:39

Фото: iStock/marchmeena29

Более 1,1 тыс. заявок на жилищные сертификаты подали переселенцы из аварийного жилья в Московской области в начала 2024 года, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«Заявку на жилищный сертификат могут подавать жильцы дома, признанного аварийным. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. При этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Если реальная жилплощадь в ветхом доме меньше, сертификат всё равно выдаётся на сумму не меньше 4 млн 290 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Приобрести жильё по сертификату можно в любом районе Подмосковья в новостройке или на вторичном рынке недвижимости.

Лидером по числу заявлений на сертификаты стал округ Шатуры — там было подано 247 таких заявок. Второе место занимает Ступино со 119 заявлениями, на третьем месте Сергиево-Посадский округ, где подали 115 таких заявлений. Четвёртым по этому показателю стал Воскресенск со 104 заявлениями, а замыкает топ-5 Егорьевск, где подали 91 заявление.

Всего заявления на жилищные сертификаты поступили от жильцов авариных домов из 26 округов Московской области.

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ФАС: участников СВО и членов их семей приоритетно подключат к газу
19 марта 2024, 10:23

Фото: istock / Chepko

«Мособлгаз», СВГК и 66 «дочек» «Газпром межрегионгаза» установили приоритет подключения к газу для участников специальной военной операции и их семей. Об этом информирует ФАС.
Ранее сообщалось, что служба разработала и направила в компании рекомендации по ускоренному технологическому присоединению граждан. К категориям приоритета относятся участники СВО, их семьи и лица, которым нужна дополнительная соцподдержка.

Кроме того, сокращены сроки направления проектов договоров и оказания комплексной услуги по техприсоединению.

До этого сообщалось, что порядка тысячи жителей Подмосковья подключили к газу с начала года.

Также ранее стало известно, что ФАС возбудила дело против авиакомпании S7 из-за цен на билеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Подмосковье поставило рекорд по вводу жилья
19 марта 2024, 10:12

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Около двух миллионов квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Московской области за первые два месяца 2024 года, это рекордный показатель среди всех российских регионов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.
«В эксплуатацию введено 1,85 млн квадратных метров. Это 9% от всего жилья, введённого в эксплуатацию в стране. Из них 0,22 млн квадратных метров пришлись на многоквартирные дома и 1,63 млн — на объекты индивидуального жилищного строительства», — отмечается в сообщении.
Больше всего жилья за январь и февраль 2024 года ввели в эксплуатацию в Ленинском городском округе: 163 тысячи квадратных метров. Второе место по тому показателю занял округ Лыткарино с 24 тысячами квадратных метров. Замыкает топ-три Богородской городской округ, где в эксплуатацию ввели 14 тысяч квадратных метров жилья.

По числу введённых в эксплуатацию индивидуальных жилых домов лидерские позиции заняли городские округа Раменский, Одинцовский и Истра.

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Участниками подмосковного этапа олимпиады школьников стали более 20 тысяч человек
19 марта 2024, 09:54

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 20 тысяч учеников подмосковных школ приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2024 году, это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В этом году на региональном этапе соревновались более 20 тысяч ребят, из них полторы тысячи стали победителями», — отметила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она добавила, что олимпиадное движение в регионе пользуется большой популярностью, и число его участников растёт год от года.

В этом году больше всего ребят попробовали свои силы в дисциплине «обществознание»: в региональном этапе олимпиады по этому предмету приняли участие 2,3 тыс. школьников. На второе место по популярности отошёл фаворит прошлого года — литература: в знании этого предмета соревновались 2 тысячи участников. А третье место по популярности заняла история с 1,7 тыс. участников олимпиады.

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#подмосковье
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Экс-переводчицу посольства Швейцарии осудили за мошенничество
19 марта 2024, 09:53

Фото: iStock/Zolnierek

Басманный суд Москвы приговорил бывшую переводчицу посольства Швейцарии в Москве Наталью Полуэктову к четырём годам условно за мошенничество со страховкой. Об этом сообщает РИА Новости.
Обвинение заявляло, что женщина представила посольству «несколько сотен поддельных документов» о медицинских процедурах ради получения компенсаций.

«Признать Полуэктову Наталью Николаевну виновной, назначить ей четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года», — озвучила приговор судья.

Кроме того, по решению суда Полуэктова должна будет выплатить посольству 4 миллиона 819 тысяч рублей в счет ущерба.

Гособвинитель просил для женщин пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. При этом её адвокат настаивал на полном оправдании.

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Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства
19 марта 2024, 09:47

Фото: iStock/AlexRaths

Американский предприниматель Илон Маск признался, что временами страдает от депрессии и принимает лекарства. Об этом он сообщил в интервью бывшему ведущему канала CNN Дону Лемону.
По словам Маска, временами он ощущает «негативное химическое состояние, вроде депрессии» либо депрессию, которая не связана с отрицательными событиями. Предприниматель поделился, что побороть депрессию ему помогает прием кетамина раз в две недели.

Маск заверил, что у него есть рецепт на приобретение данного вещества. Он также добавил, что не злоупотребляет лекарствами.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что в совете директоров, принадлежащих Илону Маску компаний, высказали опасения в связи с употреблением предпринимателем наркотиков, так как это может негативно сказаться на судьбе активов, которыми владеет бизнесмен.

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