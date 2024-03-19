Подмосковная молодежь может принять участие в чемпионате «АртМастерс»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Молодежь Подмосковья пригласили принять участие в чемпионате творческих компетенций «АртМастерс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Подать заявку на участие все желающие смогут до 27 апреля на сайте чемпионата.
Стоит отметить, что победители смогут получить денежные призы, которые они смогут потратить на образовательные цели и покупку профоборудования, а также реализацию своего проекта.
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«Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» — это масштабные соревнования для специалистов в сфере креативных индустрий, культуры и цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Принять участие в чемпионате можно в двух возрастных категориях: юниоры 14-17 лет и основная 18-35 лет», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева