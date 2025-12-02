«Думал, о таком стыдно говорить»: Звездный стилист рассказал о невыполненных договоренностях со стороны Долиной
Российский стилист Никита Карстен заявил о нарушенных Долиной договоренностях
Российский стилист Никита Карстен поделился своим опытом работы с певицей Ларисой Долиной. Он заявил, что звезда не выполнила условия бартерной сделки после совместной фотосессии. Его слова передает KP.RU.
Карстен пояснил, что ему предложили создать образы для творческой съемки народной артистки РФ на условиях бартера: стилист предоставляет наряды, а взамен получает материалы для своего портфолио.
Проблемы начались почти сразу. В день фотосессии Карстену не позволили лично работать с Долиной, хотя конкретно для этой работы он торопился вернуться из Питера и даже привлек помощницу.
«Съемка проходила в очень тяжелом формате. Изначально все настроены были доброжелательно, хотели познакомиться. Пока я подъезжал, моя помощница развесила вещи, отпарила, но мы не имели доступа непосредственно к телу Ларисы», — пояснил стилист.К тому же, отношение было такое, словно профессионалы на площадке — только команда народной артистки РФ. При этом Долину отсняли в шести образах, несмотря на первоначальную договоренность о двух-трех.
Главная неприятность заключалась в том, что после съемки Карстену отказали в предоставлении фото и видео, сославшись на запрет певицы. Стилист удивился, но решил, что звезде не понравился результат.
Карстен не остался полностью без нового материала для портфолио. У него сохранились несколько кадров певицы, которые он сделал на мобильный телефон во время работы.
Позднее стилист обнаружил, что артистка использовала фото в его образах для афиши и обложки песни. Ситуация вызвала у него недопонимание.
«То есть съемка очень понравилась, и все фото используются. Почему тогда? Два года назад, наверное, я был не окрепший в профессии и думал, что о таком, наверное, стыдно говорить, нельзя», — признался он.Карстен уточнил, что он не пытался дискредитировать Долину, а просто желал рассказать о ситуации.