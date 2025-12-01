«Злая и жадная»: Никита Джигурда обрушился с критикой на Ларису Долину

01 декабря 2025, 16:55

Джигурда потребовал пересмотра решения суда по делу Долиной

Никита Джигурда (Фото: Instagram* / @instadzhigurda)

Скандал вокруг продажи квартиры Ларисой Долиной продолжает раскалывать российский шоу-бизнес.





На этот раз к числу звёзд, которые не остались в стороне, присоединился Никита Джигурда. Артист выступил с эмоциональным видеообращением в соцсетях, где открыто осудил позицию народной артистки.



Джигурда заявил, что Долина, несмотря на многолетнюю успешную карьеру и безупречный творческий образ, проявила себя «злой» и «жадной» в ситуации с покупательницей, лишившейся и квартиры, и денег. Артиста особенно возмутили попытки коллег по цеху публично поддержать Долину.



По словам Джигурды, певица «использовала свои связи», чтобы через суд вернуть жильё, при этом фактически оставив реального покупателя ни с чем. Он назвал произошедшее опасным прецедентом.





«Лариса Долина посоветовала россиянам скинуться и купить квартиру женщине, которую она кинула, используя свои связи, создав прецедент вступления в феодализм. Я убеждён, что Верховный суд должен отменить это нелепое решение!» — заявила он.