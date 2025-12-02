Пенсионерка потребовала квартиру после ремонта — «схема Долиной» вышла на новый уровень

02 декабря 2025, 08:44

В Москве пенсионерка потребовала квартиру после ремонта по «схеме Долиной»

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В Москве разгорелся скандал вокруг пенсионерки, которая решила вернуть свою квартиру после продажи. Об этом пишет Telegram-канал Shot.