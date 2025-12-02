Пенсионерка потребовала квартиру после ремонта — «схема Долиной» вышла на новый уровень
В Москве разгорелся скандал вокруг пенсионерки, которая решила вернуть свою квартиру после продажи. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
История началась, когда москвич Александр приобрел однушку на Нагатинской набережной за 9 миллионов рублей. Состояние жилья оставляло желать лучшего: дыра в полу и проблемы со стенами.
Перед покупкой мужчина уточнял у пенсионерки, не подвергается ли она влиянию мошенников. Женщина уверяла, что все в порядке. После сделки он потратил более двух миллионов рублей на ремонт и привел квартиру в порядок.
Когда работы подходили к завершению, бывшая владелица неожиданно подала иск в суд. Она утверждала, что стала жертвой мошенников и не собиралась продавать жилье. Старушка даже предложила вернуть Александру деньги, но частями — по две-три тысячи рублей с пенсии. Таким образом, он сможет отбить стоимость квартиры через 250 лет, не считая затрат на ремонт.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Ларисы Долиной против Полины Лурье, касающийся продажи квартиры, которая принадлежала певице. Знаменитость утверждала, что стала жертвой мошенников и согласилась на сделку под ложным предлогом. Суд вернул право собственности Долиной и отменил сделку с Лурье. Этот случай, по мнению риелторов, создает серьезные риски для тех, кто покупает вторичное жилье.
Читайте также: