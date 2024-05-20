Милонов предложил ввести меры поддержки для садоводов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой внедрить меры поддержки для российских садоводов.
Он пояснил, что ведения приусадебного хозяйства для страны имеет стратегическое значение, поэтому людям, занимающимся такой деятельностью, необходимо помогать.
В то же время стало известно, что в Москве с января по март 2024 года было обработано более 440 тыс. обращений за услугами и сервисами в сфере земли и имущества.
Ранее главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, можно ли вырастить сакуру на дачном участке.
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Октябрина Ганичкина рассказала, как вырастить сакуру на дачном участке
«Целесообразна организация обеспечения российских садоводов льготными и бесплатными семенными материалами в период сева», — приводит RT текст обращения Милонова на имя министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут.
В то же время стало известно, что в Москве с января по март 2024 года было обработано более 440 тыс. обращений за услугами и сервисами в сфере земли и имущества.
«Физлица и бизнес онлайн могут получить информацию о финансово-лицевых счетах, обратиться за получением земельного участка, заключить допсоглашение к договору аренды и пр. Всего доступно около 30 продуктов. В I квартале 2024 года услугами воспользовались свыше 440 тыс. раз, что более чем на 15% превышает показатель аналогичного периода 2023 года», – приводит АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.
Ранее главный агроном России Октябрина Ганичкина рассказала, можно ли вырастить сакуру на дачном участке.
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Октябрина Ганичкина рассказала, как вырастить сакуру на дачном участке
Мелисса Тимофеева