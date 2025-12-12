Милонов предложил заменить слово «корпоратив» на «новогодний сочельник»

12 декабря 2025, 17:38

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что слово «корпоратив» следует исключить из употребления и заменить его на «сочельник». Об этом он рассказал в интервью «Осторожно Медиа».





По словам политика, сами предновогодние встречи отменять не нужно: он назвал их национальной традицией и элементом сплочения коллектива. Милонов отметил, что посиделки «с Любочкой из бухгалтерии и Людочкой из кадров» перед праздником — нормальная и понятная людям форма общения.



При этом депутат выступил против дорогих мероприятий с участием зарубежных артистов. Он назвал «бездумными полётами» приезд звёзд вроде Робби Уильямса и Леди Гаги на дорогостоящие вечеринки с «чёрной икрой». Тех, кто предлагает полностью отказаться от новогодних встреч в коллективах, Милонов назвал «редисками». В завершение он подчеркнул, что термин «корпоратив» нужно заменить.





«Теперь официально наше собрание с трудовым коллективом будем называть сочельниками — перед Рождеством или перед Новым годом, как кому нравится», — сказал депутат.