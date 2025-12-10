В Госдуме предложили выплату алиментов продуктами и вещами, чтобы средства точно тратились на детей

10 декабря 2025, 01:34

Депутат Милонов: Выплата алиментов продуктами и одеждой предотвратит нецелевые траты

Фото: iStock/designer491

Прямая оплата расходов на ребенка, например, на одежду или еду, может эффективным образом предотвратить нецелевое использование алиментов. Такое мнение выразил в беседе с «Москвой24» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.





Депутат комментировал соответствующую инициативу правозащитного центра «Сорок сороков». Общественники ранее обратились в Госдуму с предложением разрешить учитывать в качестве алиментов обеспечение ребенка вещами, питанием, оплатой обучения или лечения.



Милонов согласен, что такая мера сделает использование средств более прозрачным. Особенно это актуально в конфликтных ситуациях между бывшими супругами.





«Известны ситуации, когда получатель тратит средства не на нужды ребенка, а, например, на обустройство собственной личной жизни», — объяснил он «Москве 24».