В Госдуме предложили выплату алиментов продуктами и вещами, чтобы средства точно тратились на детей
Прямая оплата расходов на ребенка, например, на одежду или еду, может эффективным образом предотвратить нецелевое использование алиментов. Такое мнение выразил в беседе с «Москвой24» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Депутат комментировал соответствующую инициативу правозащитного центра «Сорок сороков». Общественники ранее обратились в Госдуму с предложением разрешить учитывать в качестве алиментов обеспечение ребенка вещами, питанием, оплатой обучения или лечения.
Милонов согласен, что такая мера сделает использование средств более прозрачным. Особенно это актуально в конфликтных ситуациях между бывшими супругами.
«Известны ситуации, когда получатель тратит средства не на нужды ребенка, а, например, на обустройство собственной личной жизни», — объяснил он «Москве 24».Депутат также признал, что действующая система иногда формальна. Для решения спорных моментов он предложил создавать специальные комиссии или привлекать медиаторов. Они могли бы учитывать до половины алиментной суммы в виде прямых расходов на ребенка.
При этом Милонов подчеркнул, что отказ от финансовой поддержки детей недопустим.
Механизм контроля необходим лишь в случаях явного злоупотребления. Например, когда значительная часть средств направляется на излишества родителя-получателя в ущерб интересам ребенка.