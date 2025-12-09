«Совсем обнаглели»: В Госдуме требуют наказать маркетплейсы за алкогольные конфеты

09 декабря 2025, 16:52

Депутат Милонов требует наказать маркетплейсы за алкогольные конфеты

Фото: Istock/Moussa81

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов отреагировал на новость о том, что школьники покупают на маркетплейсах конфеты с крепким алкоголем. Он пообещал направить обращение в правоохранительные органы.





В беседе с «Газетой.Ru» Милонов заявил, что онлайн-платформы должны понести наказание. По словам депутата, продажа алкоголя, даже в подобной форме, представляет собой грубое нарушение закона.

«Маркетплейсы, честно говоря, совсем уже обнаглели и считают себя непогрешимыми и, самое главное, ненаказуемыми, неприкасаемыми. Почему так — не знаю. Я буду обращаться в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в МВД с просьбой проверить факты продажи», — заявил он.