В Госдуме предрекли возмездие за убийство Кириллова

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Исполнители и заказчики убийства генерала Игоря Кириллова понесут суровое наказание, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Не сомневаюсь, что все исполнители и заказчики понесут самое суровое возмездие», — сказал парламентарий.
Он добавил, что каждого причастного к теракту установят, достанут и покарают в кратчайший срок. Собеседник подчеркнул стойкость единого народа, которая непоколебима.
«России хорошо известно, что такое терроризм. Уверен, что никому не получится нас запугать», — резюмировал Шеремет.Игорь Кириллов погиб 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве вместе со своим помощником.
По данным следствия, сработало взрывное устройство, прикрепленное к электросамокату.
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Никита Кротов