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В Госдуме предрекли возмездие за убийство Кириллова

Депутат Шеремет: заказчики убийства Кириллова понесут суровое возмездие
Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Исполнители и заказчики убийства генерала Игоря Кириллова понесут суровое наказание, заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Не сомневаюсь, что все исполнители и заказчики понесут самое суровое возмездие», — сказал парламентарий.

Он добавил, что каждого причастного к теракту установят, достанут и покарают в кратчайший срок. Собеседник подчеркнул стойкость единого народа, которая непоколебима.



«России хорошо известно, что такое терроризм. Уверен, что никому не получится нас запугать», — резюмировал Шеремет.
Игорь Кириллов погиб 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве вместе со своим помощником.

По данным следствия, сработало взрывное устройство, прикрепленное к электросамокату.

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В США рассказали, как Трамп захочет урегулировать конфликт на Украине
Фукуяма: Трамп захочет урегулировать конфликт на Украине за счет интересов Киева
17 декабря 2024, 16:23

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп захочет урегулировать украинский конфликт за счет интересов киевского режима, заявил в беседе с изданием Le Point политолог Фрэнсис Фукуяма.
«Трамп пообещал, что достигнет мирного соглашения. Это неизбежно произойдет за счет Украины. (...) Украинцы дают понять, что согласятся уступить часть своей территории в пользу России в обмен на членство в НАТО», — сказал американский эксперт.
Он добавил, что украинская власть потребует гарантий членства в альянсе в обмен на согласие уступить земли, но Европа на это не пойдет, поскольку появятся новые обязательства по поддержке. По предположению Фукуямы, Трамп презирает Владимира Зеленского.

Перед этим сообщалось, чего потребовал Зеленский от Запада.

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Стало известно, кто может стать гражданином Украины
Верховная Рада разрешила воюющим за ВСУ наемникам получить двойное гражданство
17 декабря 2024, 16:05

Фото: istockphoto/Daria_Serdtseva

Иностранные наемники на Украине, которые воюют за ВСУ, могут получить двойное гражданство, проинформировала в Telegram нардеп украинского парламента Ирина Геращенко.
«Слуги» (депутаты правящей партии Украины «Слуга народа» — прим. ред.) наплевали на конституцию Украины и ее язык. Ждите новых граждан!» — гласит публикация.

Таким образом нардепы одобрили закон, который разрешает множественное гражданство при получении украинского. Упрощены экзамены по украинскому языку и истории для иностранцев, участвующих в боях на стороне ВСУ. Предусмотрен определенный перечень государств, чьи граждане могут стать украинцами.

Перед этим Владимир Зеленский потребовал у западных союзников компенсацию за отказ от членства в блоке НАТО.

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#мир
#украина
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#всу
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#новости
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Зеленский назвал требуемую компенсацию за отказ от приглашения в НАТО
Зеленский заявил, что Украине нужно 12-15 систем ПВО за отказ от членства в НАТО
17 декабря 2024, 15:56

Владимир Зеленский

США и Европа должны предоставить Киеву12-15 систем ПВО в качестве компенсации за отказ от членства в НАТО. Об этом написал Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Североатлантический альянс (НАТО) было обещано указанное количество систем противовоздушной обороны. Предводитель киевского режима отметил, что просит иностранных партнеров выполнить обещанное.

Он добавил, что данное требование было озвучено в ходе саммита альянса стран Северной Европы и Прибалтики Joint Expeditionary Force.

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В ОП Зеленского заявили, что не получали от Орбана предложения о рождественском перемирии
Подоляк: Украине не получала от Орбана предложений о рождественском перемирии
17 декабря 2024, 15:11

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина не получала от премьер-министра Венгрии предложений о рождественском перемирии. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
11 декабря Орбан заявил, что Венгрия предложила Украине установить прекратить огонь и организовать обмен военнопленными с РФ на Рождество, но Зеленский отверг такую инициативу.

«Нет никаких предложений реально там, да и какие могут быть предложения, что значит рождественское прекращение огня, если Россия абсолютно точно не будет этого делать, и она даже не заинтересована в том, чтобы не продвигаться хотя бы на 100 метров», — заявил Подоляк.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва поддержала предложение Венгрии по обмену пленными и рождественскому перемирию на Украине, однако Киев отказался принимать его. Об этом журналистам рассказал.

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ВС России сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
Бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области
17 декабря 2024, 15:03

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
«Расчет БПЛА группировки войск «Север» сорвал минирование дороги боевиками ВСУ в Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, оператор российского боевого беспилотника дождался подходящего момента и точно поразил боевиков ВСУ, сбросив на них осколочные гранатометные снаряды, тем самым предотвратив попытку минирования дороги. Отмечается, что в режиме реального времени с использованием средств объективного контроля было зафиксировано поражение личного состава противника.

Ранее жительница Курской области, с дрожью в голосе, рассказывает о страшных попытках изнасилования своей несовершеннолетней дочери украинскими боевиками. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пво
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Названы суточные потери ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: суточные потери ВСУ в Курской области составляют до 260 боевиков
17 декабря 2024, 14:49

Фото: istockphoto/Diy13

Суточные потери украинских боевиков на курском направлении составляют до 260 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ во вторник, 17 декабря.
«За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих…» — сказано в сводке оборонного ведомства.

В МО РФ добавили, что противник потерял три бронемашины, пять автомобилей, а также хорватскую ракетную систему залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12.

Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и гаубицы Д-30 в количестве двух единиц.

Перед этим в Минобороны РФ докладывали об освобождении от боевиков ВСУ населенного пункта Анновка Донецкой народной республики.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года ВСУ вторглись в Курскую область.

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#украина
#война
#сво
#всу
#конфликт
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#вс рф
#новости
#курская область
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В ЕС обсудят помощь Киеву без участия США
Главы 27 стран ЕС обсудят помощь Украине без участия США
17 декабря 2024, 14:33

Фото: istockphoto/artJazz

Главы 27 государств Евросоюза (ЕС) обсудят возможные варианты помощи киевскому режиму, если новые американские власти откажутся помогать Украине. Обсуждение состоится в четверг, 19 декабря, заявил журналистам высокопоставленный чиновник в Брюсселе.
«Лидеры хотят предвидеть — не публично — то, что новая администрация сделает относительно Украины. Очевидно, что одно из обсуждений в формате 27 стран будет о том, что можно сделать, если надо будет самостоятельно поддерживать Украину», — прокомментировал представитель ЕС.

Республиканцы под руководством новоизбранного президента США Дональда Трампа придут к власти 20 января. Известно, что будущий хозяин Белого дома не пригласил Владимира Зеленского на церемонию вступления в должность. Западные журналисты уже дали этому оценку.

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#украина
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#россия
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#сво
#конфликт
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Украина отвергла предложение Белоруссии по переговорам о решении конфликта
МИД Украины отверг идею об участии Белоруссии в переговорах по урегулированию
17 декабря 2024, 14:19

Фото: iStock/Mykhaylo Palinchak

Министерство иностранных дел Украины отвергло инициативу Белоруссии по участию Минска в переговорах об урегулировании конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале украинского ведомства.
Уточняется, что МИД Украины «с удивлением воспринял заявление» белорусской стороны об участии в переговорах. В украинском внешнеполитическом ведомстве обвинили Минск в соучастии в проведении СВО в феврале 2022 года.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Названо число жертв преступлений ВСУ в Селидово
Григорьев: жертвами преступлений боевиков ВСУ в Селидово стали свыше 100 человек
17 декабря 2024, 14:15

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Свыше сотни мирных граждан стали жертвами преступлений боевиков ВСУ в Селидово Донецкой народной республики. Об этом журналистам сообщил представитель Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Местные жители (Селидово — прим. ред.) говорят о сотнях убитых… Мы даем очень консервативную оценку, более сотни (жертв преступлений ВСУ — прим. ред.)», — сказал Григорьев, отвечая на соответствующий вопрос.

Российские войска освободили от ВСУ Селидово 29 октября. Город находится приблизительно в 40 километрах к северо-западу от Донецка и является стратегически важным. Боевики имели здесь один из крупнейших укрепрайонов.

Спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года.

Перед этим сообщалось, кто лучше заботится об украинцах вместо украинских властей.

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