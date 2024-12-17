«Не оставляют попыток отомстить»: депутат назвал инициаторов взрыва в Москве

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Взрыв, в результате которого погиб генерал ВС РФ Игорь Кириллов, инициировали спецслужбы Запада, считает депутат Госдумы Андрей Альшевских.
«У меня нет сомнений, что инициаторами взрыва являются именно западные спецслужбы. Они не оставляют попыток отомстить, запугать всех нас, помешать победе России в спецоперации. Ничего у них не получится», — сказано в публикации парламентария в Telegram-канале.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов погиб 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте. По данным следствия, в электросамокат, стоящий рядом с подъездом, было заложено взрывное устройство.
Кириллов возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), представляя в своих докладах различные доказательства того, что боевики ВСУ используют химическое оружие на поле боя.
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Никита Кротов