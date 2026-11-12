Милонов признался, что сам был «слайдером» еще до появления тренда

12 ноября 2026, 16:10

Милонов назвал движение «слайдеры» невинной шалостью

Виталий Милонов (Фото: Max/channel_milonov)

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал молодежное движение «слайдеры» интересным и не несущим угрозы, а также признался, что сам занимался подобным еще в 1980 году. Его слов приводит телеканал «Москва 24».





В соцсетях недавно стали вирусными видеоролики, где люди в черных нарядах, с бледным макияжем в стиле готов и в защитной экипировке разбегаются, падают на колени и скользят по плитке. Сами они называют себя «слайдерами» и обещают «кошмарить нормисов». При этом пользователи в комментариях сомневаются в существовании такой субкультуры и считают происходящее иронией над агрессивными неформалами и интернет-мемом.

«Это невинная шалость, и это замечательно. Даже с учетом того, что этим увлекаются и взрослые, ничего такого в себе это не несет», — порассуждал на эту тему парламентарий.