«Приличная сфера»: Депутат Милонов призвал отправить звёзд на борьбу с наркотиками

15 сентября 2026, 21:09

Депутат Милонов предложил задействовать звёзд в борьбе с запрещёнными веществами

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил привлекать артистов к борьбе с запрещёнными веществами.





В беседе с Агентством городских новостей «Москва» Милонов заявил, что молодёжь отказывается от спиртного, но рискует попасть под влияние инфлюенсеров, которые романтизируют наркотики.

«Это беда, потому что подросткам кажется, что алкоголики — это ужасные люди, а те, кто позволяет себе всякую гадость, — вроде как и более приличная сфера. Нужно использовать наших «звёзд» в нормальной пропаганде против не только алкоголя, но и против запрещённых веществ, чтобы они (молодёжь — прим. ред.) хоть кого-то из популярных людей видели, кто говорит: нет, не надо это делать», — отметил парламентарий.