Милонов заявил о своём отношении к празднику Хэллоуин

28 октября 2026, 01:58

Депутат Милонов: Хэллоуин пропагандирует оккультизм

Фото: iStock/Olga Nikiforova

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия») высказался против празднования Хэллоуина в РФ. Его слова цитирует ТАСС.