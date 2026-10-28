Милонов заявил о своём отношении к празднику Хэллоуин
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия») высказался против празднования Хэллоуина в РФ. Его слова цитирует ТАСС.
Депутат считает, что отмечаемый 31 октября праздник, корни которого уходят в кельтскую культуру, пропагандирует бытовые суеверия и оккультизм. По словам Милонова, современная наука расценивает Хэллоуин именно как популяризацию подобных воззрений.
Парламентарий полагает, что не стоит создавать российский аналог западного праздника. Вместо этого, считает он, ещё со школьных лет нужно объяснять детям, что в отечественной культуре не должно быть места слепому копированию зарубежных ритуалов, которые люди нередко перенимают из фильмов и сериалов.
Милонов предложил тем, кто хочет ощутить атмосферу праздника с глубокой духовной основой, заранее готовиться к Масленице или Пасхе. Кроме того, депутат выступил с инициативой запустить программу по продвижению русских и славянских праздников на международном уровне. По его мнению, это проявление «мягкой силы», а также важная часть национального культурного богатства.
Читайте также: