«Найти ему девушку»: Милонов назвал «кринжатиной» слова Лебедева об отношениях
Депутат Милонов назвал кринжатиной слова Лебедева об отношениях и колбасе
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов прокомментировал высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева об отношениях. Об этом сообщается 12 сентября.
В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий назвал слова блогера «кринжатиной» и посоветовал ему повзрослеть. Поводом для критики стало интервью Лебедева проекту «50 вопросов», в котором дизайнер заявил, что отношения могут засыхать, как колбаса. По его мнению, в таком случае партнера «не жалко выкинуть». Лебедев также рассказал, что бросал девушек по СМС, и рекомендовал другим мужчинам поступать так же.
«Комментировать — только портить. Надо, может быть, ему помочь. Может, найти ему в Москве какую-нибудь девушку, которая его сделает мужчиной, в конце концов», — сказал Милонов.Депутат добавил, что, по его мнению, блогер «до сих пор пребывает в некоем подростковом состоянии — с крашеными волосами, с какими-то подружками». Милонов выразил надежду, что Лебедев будет жить нормальной жизнью.