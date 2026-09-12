«Найти ему девушку»: Милонов назвал «кринжатиной» слова Лебедева об отношениях

12 сентября 2026, 17:45

Депутат Милонов назвал кринжатиной слова Лебедева об отношениях и колбасе

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов прокомментировал высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева об отношениях. Об этом сообщается 12 сентября.





В беседе с «Газетой.Ru» парламентарий назвал слова блогера «кринжатиной» и посоветовал ему повзрослеть. Поводом для критики стало интервью Лебедева проекту «50 вопросов», в котором дизайнер заявил, что отношения могут засыхать, как колбаса. По его мнению, в таком случае партнера «не жалко выкинуть». Лебедев также рассказал, что бросал девушек по СМС, и рекомендовал другим мужчинам поступать так же.





«Комментировать — только портить. Надо, может быть, ему помочь. Может, найти ему в Москве какую-нибудь девушку, которая его сделает мужчиной, в конце концов», — сказал Милонов.