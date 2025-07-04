Передавать традиции: в Коломне стартовал семейный фестиваль «Рябинушка»

04 июля 2025, 17:40

оригинал Фото: Радио 1

На Соборной площади в Коломне стартовал II Семейный фестиваль «Рябинушка», который продлится два дня, передаёт корреспондент «Радио 1». Мероприятие приурочено к Году защитника Отечества. Оно направлено на поддержку семейных традиций и укрепление института семьи.





Фестиваль по традиции начался с чествования выдающихся семей Подмосковья. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы были отмечены многодетные семьи, члены которых защищают Родину.

Фото: Радио 1



Выступая перед собравшимися, митрополит Крутицкий и Коломенский Павел назвал семью школой любви, а детей – благословением Божиим.

«Мы сегодня собрались на этом замечательном месте, на Соборной площади почтить многодетные семьи. Святая Русь всегда славилась многочадством, и наш народ всегда в этом видел особый промысел Божий по отношению к людям. Дети всегда были особым благословением Божиим. Семья – это школа любви, терпения, созидания, взаимопомощи. Могу сказать из личного опыта, поскольку в нашей семье было 10 детей: как можно так жить, когда в семье один ребёнок? Мне думается, что в большой семье пребывает благодать Божия. Поэтому для меня сегодня большая радость – чествовать многодетные семьи и пожелать, чтобы все, кто имеет такую возможность, стремились создать крепкую, благополучную, многодетную семью», – сказал митрополит.

Фото: Радио 1



«Очень рада всех приветствовать на нашем втором семейном фестивале «Рябинушка». Первый мы проводили в Истре, сегодня место проведения – Коломна. Всё получилось очень красиво. Семью принято сравнивать с деревом. В семье мы все, как ветви, растём в разные стороны, но корнями – в едином центре. Фестиваль «Рябинушка» – про корни, про то, как важно сохранять традиции и передавать наследие следующим поколениям», – отметила Богдасарова.

Фото: Радио 1



«Сегодня на фестивале очень много интересных развлечений, такая машина времени, когда мы можем вернуться и посмотреть, как 200-300 лет назад наши прабабушки плели, валяли, вышивали, а дети проводили свободное время. Фестиваль проходит в преддверии православного праздника – Дня семьи, любви и верности. Хочу пожелать всем семьям взаимной любви, уважения, семейной дипломатии, помнить, что ничто в жизни так сильно не ранит и так сильно не исцеляет, как слова близкого человека. Берегите друг друга и цените счастье быть родителями», – заключила председатель фонда.

Фото: Радио 1



«Это второе подобное мероприятие – первое было в прошлом году в Новом Иерусалиме. Надеюсь, эта традиция станет развиваться в Московской области и других городах в преддверии Дня любви, семьи и верности. Хочу поблагодарить владыку за то, что вместе мы на главной площади Коломны смогли сделать такое красивое мероприятие. Отдельное спасибо организаторам. Они подготовили большую программу – мастер-классы, концерты, и ярмарку. Эти два дня будет прекрасным поводом провести время в Коломне, и обязательно с семьёй», – сказал Кузнецов.

Фото: Радио 1



«Коломна – культурный, духовный и исторический центр нашего любимого Подмосковья и нашей великой страны. Сегодня для нас большая радость, честь и большая ответственность – принимать участников и гостей областного семейного фестиваля «Рябинушка». Сегодня в городе – большой семейный праздник, неразрывно связанный со святыми Петром и Февронией. Мы чествуем нашу вековую традицию доброго, нежного отношения к семьям и к семейным ценностям. И даже вдалеке от дома тепло домашнего очага согревает наших земляков, которые сегодня находятся в зоне специальной военной операции. Ребята знают, что дома их ждут любящие жёны и дети. И мы стараемся делать всё, чтобы окружить их вниманием, теплом и заботой», – отметил Гречищев.