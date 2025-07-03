Фольклорный фестиваль с 25-летней историей «Сенокос в Муранове» ждёт гостей

03 июля 2025, 22:08

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» городского округа Пушкинский 12 и 13 июля пройдёт фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Традиционный праздник проводится уже 25 лет и с каждым годом привлекает всё больше участников. В прошлом году он собрал более 3 тыс. жителей и гостей Подмосковья.



Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО





«Программа развернётся на Барском лугу и в усадебном парке. Гостей ждут народные игры в «Сенокосном разгуляе» с Анастасией Резунтаевой, выступление ансамбля народной песни «Поём и пляшем», старинная музыка от ансамбля «Алькантар», фольклорный театр кукол «Душегреи» с кукольным спектаклем «Пастушья дудочка», музыкальная программа в стиле рок-фолк-этника и многое другое», – рассказали в пресс-службе.