Фольклорный фестиваль с 25-летней историей «Сенокос в Муранове» ждёт гостей
В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» городского округа Пушкинский 12 и 13 июля пройдёт фольклорный фестиваль «Сенокос в Муранове». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Традиционный праздник проводится уже 25 лет и с каждым годом привлекает всё больше участников. В прошлом году он собрал более 3 тыс. жителей и гостей Подмосковья.
«Программа развернётся на Барском лугу и в усадебном парке. Гостей ждут народные игры в «Сенокосном разгуляе» с Анастасией Резунтаевой, выступление ансамбля народной песни «Поём и пляшем», старинная музыка от ансамбля «Алькантар», фольклорный театр кукол «Душегреи» с кукольным спектаклем «Пастушья дудочка», музыкальная программа в стиле рок-фолк-этника и многое другое», – рассказали в пресс-службе.
Кульминацией праздника станет покос травы на Барском лугу усадьбы, а также выступление групп Vetkafolk, КоленкорЪ и Московского казачьего хора. На Большой сцене усадебного парка ожидается вечерний рок-концерт с участием групп «Монконо», «Тёплый октябрь» и «Вторая смена».
Билеты можно приобрести онлайн, а также в кассе музея-заповедника.