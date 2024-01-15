«Наконец-то признали»: Пушков прокомментировал сенсационное заявление Швейцарии об РФ

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Западу придётся признать тот факт, что Россия не может не принимать участие в урегулировании украинского вопроса, об этом написал сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис заявил, что Россию необходимо включить в процесс переговоров по мирному урегулированию на Украине.
Он также подчеркнул, что западными странами выстроена ложная парадигма, основанная на нереалистичном видении украинского конфликта. Якобы, при помощи США и ЕС Украина победит Россию, а затем предложит план урегулирования на своих условиях. Однако, в МИД Швейцарии уже признали, что подобный исход событий невозможен, теперь это осталось осознать всем остальным.
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«Западные СМИ подают это заявление чуть ли не как сенсацию, но на деле это самоочевидно. Швейцария лишь признала то, что не признать невозможно, хотя на нынешнем Западе обычный здравый смысл уже производит эффект разорвавшейся бомбы», — прокомментировал ситуацию Пушков.
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Евгения Парфентьева