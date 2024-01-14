Радио1
Главная / Новости / Политика/ Слуцкий: Фразой о защите Британии Шмыгаль признал внешнее управление Украиной

Слуцкий: Фразой о защите Британии Шмыгаль признал внешнее управление Украиной

14 января 2024, 16:05
Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины внешнему управлению. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Таким образом российский парламентарий прокомментировал высказывание главы правительства Незалежной о том, что, согласно двустороннему договору о гарантиях безопасности, Украина окажет поддержку и «защиту» Великобритании. Депутат охарактеризовал это заявление как политический оксюморон (сочетание противоречащих друг другу понятий - прим. ред.).

«Шмыгаль обещает защитить Великобританию силами Украины в случае мифического «нападения» России на Туманный Альбион. Бред и политический оксюморон», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.


Однако политик заметил, что этим заявлением украинский премьер полностью признал внешнее управление страной и подчинение Киева Лондону. Он также добавил, что это плохая новость для украинцев, которых нацистская хунта распродаёт в качестве пушечного мяса в угоду Западу.

Читайте также:

Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву

Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов

Депутат Рады Кучеренко сомневается в гарантиях безопасности от Лондона
#украина
#заявление
#депутат
#великобритания
#премьер-министр
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боррель направил странам ЕС предложение по военно-морской миссии в Красном море
14 января 2024, 17:09

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что направил странам сообщества предложение по созданию военно-морской миссии в Красном море. Об этом Боррель написал в своем блоге на странице европейской внешнеполитической службы.
По словам Борреля, такие действия помогут обеспечить безопасность судоходства после атак йеменских повстанцев на гражданские суда. Глава дипломатии Европейского союза подчеркнул, что большинство грузов, которые поставляются через Красное море, предназначены для Европы. При этом длительная блокада данного пути приведет к дополнительным транспортным тратам.

Ранее сообщалось, что 1 февраля Германия намерена отправить в Красное море фрегат «Гессен», а также задействовать военную силу для перехвата ракет и беспилотников хуситов.

Напомним, США и Великобритания нанесли новый авиаудар по северу города Сана — столицы Йемена. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что атака на Йемен со стороны США, Великобритании и их союзников — это вооружённая агрессия Запада против другого государства.

Читайте также:

Welt: ФРГ отправит в Красное море фрегат и поможет в перехвате ракет хуситов

СМИ: США с союзниками намерены создать безопасный коридор в Красном море

В Госдуме предложили внести США в Книгу рекордов как самую агрессивную страну
#сша
#безопасность
#море
#великобритания
#фрг
#оон
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пограничникам в Техасе запретили спасать трёх тонущих в Рио-Гранде беженцев из Мексики
Военные запретили американским пограничникам спасать тонущих в реке мексиканцев
14 января 2024, 16:50

Фото: istockphoto/Naeblys

Техасская национальная гвардия по указанию губернатора штата Грега Эббота запретила федеральным пограничникам помогать мексиканским беженцам даже в случае чрезвычайных ситуаций. В итоге при переправе через реку Рио-Гранде утонула женщина и двое детей.
Национальная гвардия Техаса взяла под свой контроль часть границы между США и Мексикой вдоль реки, сообщает телеканал SBC News. Это произошло после того, как федералы попытались убрать водные преграды и колючую проволоку, установленные по приказу властей штата для пресечения потока нелегальных мигрантов. Сообщается, что погранслужба собирается судиться с властями Техаса.

Местные власти и губернатор Эббот аргументируют свои жёсткие действия тем, что администрация Байдена поощряет нелегальную миграцию. Теперь участок границы вдоль Рио-Гранде полностью перешёл под контроль штата. Местные жители большей частью поддерживают своего губернатора, считая причиной сложившейся ситуации то, что вопросы миграции не контролируются слабым федеральным правительством.

В то же время представитель министерства национальной безопасности США Луис Миранда заявил, что политика губернатора Техаса и действия властей жестоки, опасны и бесчеловечны, а игнорирование Техасом федеральной власти в вопросах иммиграции несёт в себе серьёзную угрозу.

Читайте также:

WP: американских экспертов беспокоит противостояние Техаса и Вашингтона

Техасские власти по указу губернатора прогнали федеральных пограничников

Байдена обвинили в разрушении США
#сша
#губернатор
#реки
#политика
#участок
#контроль
#жители
#администрация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве заявили, что готовят договоры о безопасности с США и другими странами
Офис Зеленского: Украина разрабатывает договоры по безопасности с рядом стран
14 января 2024, 16:29

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы офиса президента Украины Владислав Власюк заявил, что Украина разрабатывает договоры по безопасности с США, Германией, Францией и другими государствами по аналогии документа, который был подписан с Великобританией. Об этом Власюк сообщил в эфире телеканала «Рада».
По словам Власюка, подписать такое соглашение планируется с Италией, Францией, Канадой и Польшей. На данный момент представители ни одной из указанных стран не давали комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Украина 12 января подпишут двустороннее соглашение о сотрудничестве в области безопасности. По информации британского правительства, это станет шагом в развитии «непоколебимого столетнего партнерства» между Великобританией и Украиной.

Читайте также:

Великобритания и Украина подпишут историческое соглашение о безопасности

Эксперт Меркурис: западная ПВО на Украине не выдержала натиск ВКС России

Российский миллиардер спрогнозировал время окончания конфликта на Украине
#соглашение
#украина
#великобритания
#сша
#италия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев: модераторам X стоило по примеру Маска следить за судьбой Гонсало Лиры
14 января 2024, 16:07

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что модераторам социальной сети X стоило последовать примеру американского миллиардера Илона Маска и уделить внимание судьбе американца Гонсало Лиры, который умер в украинской тюрьме. Об этом Медведев написал в социальной сети X.
По словам зампреда Совбеза РФ, для того чтобы угодить гражданам Украины, социальная сеть X дает им право публиковать комментарии, которые абсолютно лишены всякого смысла. Медведев добавил, что модераторы X обладают сильной зависимостью от «украинофильской позиции правительства».

Напомним, Госдепартамент США подтвердил информацию о смерти в украинской тюрьме журналиста и блогера Гонсало Лиры, у которого имелись гражданства США и Чили. Американский миллиардер Илон Маск также высказался о смерти Лиры. Он назвал ужасной смерть американского блогера в украинской тюрьме.

Читайте также:

Маск резко отреагировал на смерть американского блогера на Украине

Американский блогер Лира умер в украинской тюрьме

NYT: персонал Белого дома в США эвакуировали из-за пропалестинских протестов
#сша
#смерть
#социальная сеть
#блогер
#право
#медведев
#рф
#илон маск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова посоветовала энергетикам в США усилить охрану нефтяных вышек после угроз Байдена
Захарова: После угроз Байдена следует усилить охрану объектов энергетики в США
14 января 2024, 15:19

Фото: сайт Кремля

Американским энергетикам следует усилить охрану на объектах нефтяной и газовой отрасли. С таким предупреждением выступила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Такой ироничный комментарий дипломат опубликовала в своём телеграм-канале отреагировав на угрозу президента США, когда он заявил, что в случае, если республиканцы не окажут финансовую помощь Украине, им придётся очень дорого заплатить за это.

Спикер МИД РФ напомнила, что после аналогичных угроз американского президента в адрес России в 2022 году через полгода был взорван газопровод «Северный Поток». Поэтому американским энергетическим компаниям следует построже охранять свои нефтяные вышки в Техасе и других штатах, чтобы разбушевавшийся Байден не добрался и до них, намекая на причастность Вашингтона к диверсиям на «Северных Потоках», которую администрация Белого дома упорно отрицает.

Читайте также:

Захарова: Лавров проведёт переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи

Захарова сообщила, что РФ не бросит людей, которых выдворит Латвия

В российском МИД осудили методы группировок в Эквадоре
#газопровод
#сша
#помощь
#администрация
#мид рф
#северный поток
#дипломат
#байден
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава МИД Британии прокомментировал ситуацию с иском против Израиля
Глава МИД Британии: суд ООН не должен привлекать Израиль к ответственности
14 января 2024, 14:13

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон утверждает, что международный суд ООН не должен привлекать к ответственности Израиль, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа, передает Sky News.
Кэмерон отметил, что полностью не согласен с имеющимся иском, а также добавил, что действия ЮАР являются неправильными и не несут в себе никакой пользы для мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что МИД Израиля обратился к другим государствам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. При этом в «недвусмысленном публичном заявлении» от послов должно быть сказано, что конкретная страна отвергает все обвинения против Израиля в осуществляемом геноциде в Газе.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Читайте также:

Нетаньяху назвал одно из условий окончания военных действий в секторе Газа

МИД ФРГ: утверждение о том, что Израиль осуществляет геноцид в Газе, неверно

Израиль призвал дипломатов получить заявления против суда в ООН
#израиль
#армия
#мид
#министр
#оон
#юар
#великобритания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Bild: Более 70% жителей Германии недовольны работой федерального канцлера Шольца
14 января 2024, 13:07

Фото: сайт Кремля

Более 70% немцев выразили недовольство работой федерального канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого институтом INSA.
Как пишет издание Bild, по заказу которого проводился опрос, работой канцлера недовольны 72% респондентов. Это на три процента больше, чем было в начале декабря. Одобрение работе Шольца выразил только каждый пятый немец (20%). Это меньше, чем по данным предыдущего исследования, на те же три пункта.

При оценке федерального правительства в целом недовольство его работой высказали 76% опрошенных. Нынешнее правительство полностью устраивает только 17% граждан ФРГ. Это наихудший показатель коалиции, находящейся у власти, с начала её работы в декабре 2021 года. Исследование, в ходе которого были опрошены 1202 совершеннолетних жителя Германии, проводился с 8 по 12 января 2024 года.

Читайте также:

В Германии потребовали избавиться от Шольца из-за успехов России

Шольц не стал обращаться к бастующим фермерам

Шольц вышел из себя из-за ослабления помощи Украине
#опрос
#правительство
#исследование
#фрг
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: за Дальним Востоком и Арктикой будущее России
14 января 2024, 13:01

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что освоение Дальнего Востока и Арктики — это важный фактор развития России, так как за этими регионами будущее страны. Об этом Путин сообщил журналистам.
Российский лидер подчеркнул, что с 2013 года правительство активно стало заниматься проектами развития Дальнего Востока. Путин отметил, что в этих регионах находится логистика, производство и минеральные ресурсы.

Глава государства заключил, что в настоящее время и Азия развивается достаточно серьезными темпами, «которыми не развивается ни один другой регион в мире».

Ранее Владимир Путин поделился своими впечатлениями от поездки на Чукотку. Он рассказал, что впервые побывал в этом далёком краю и совсем об этом не жалеет.

Читайте также:

Путин заявил, что чувствует в себе силы для решения стоящих перед РФ задач

Путин поделился впечатлениями от своей первой в жизни поездки на Чукотку

Путин прилетел в Хабаровск
#владимир путин
#производство
#правительство
#регион
#поездки
#лидер
#рф
#хабаровск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин отменил визит в Якутию из-за 50-градусного мороза
14 января 2024, 12:53

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин по итогам поездки на Дальний Восток пообещал, что обязательно приедет в Якутию весной или летом. Сейчас этому помешали погодные условия.
Российский лидер сказал, что он лично не боится холодов и бывал в Якутии не раз, но самолёт не может сесть в 50-грдусный мороз, так как в воздухе образуется эффект тумана и взлётно-посадочную полосу просто не видно.

Президент рассказал, что планировал посетить в Якутии музыкальную школу, поговорить с людьми, работающими там, обсудить проблемы развития и совершенствования работы. Он отметил, что в этой огромной республике, по площади покрывающей пять или шесть Франций, есть чем заняться и есть куда развиваться, потому что там живут очень интересные и талантливые люди.

Владимир Путин подтвердил намерение обязательно приехать в Якутию весной или летом нынешнего года.

Читайте также:

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина

Путин поделился впечатлениями от своей первой в жизни поездки на Чукотку

Более 1,8 млн подписей собрано в поддержку кандидатуры Путина
#владимир путин
#президент
#мороз
#поездки
#лидер
#люди
#якутия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф