Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль расписался в полном подчинении Украины внешнему управлению. Такое мнение высказал председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.
Таким образом российский парламентарий прокомментировал высказывание главы правительства Незалежной о том, что, согласно двустороннему договору о гарантиях безопасности, Украина окажет поддержку и «защиту» Великобритании. Депутат охарактеризовал это заявление как политический оксюморон (сочетание противоречащих друг другу понятий - прим. ред.).
Однако политик заметил, что этим заявлением украинский премьер полностью признал внешнее управление страной и подчинение Киева Лондону. Он также добавил, что это плохая новость для украинцев, которых нацистская хунта распродаёт в качестве пушечного мяса в угоду Западу.
Читайте также:
Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву
Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов
Депутат Рады Кучеренко сомневается в гарантиях безопасности от Лондона
«Шмыгаль обещает защитить Великобританию силами Украины в случае мифического «нападения» России на Туманный Альбион. Бред и политический оксюморон», — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.
Читайте также:
Сунак и Зеленский разошлись в формулировках гарантий Киеву
Слуцкий назвал истинную причину операции Запада против хуситов
Депутат Рады Кучеренко сомневается в гарантиях безопасности от Лондона
Александр Бойцов