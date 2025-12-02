Милонов призвал не использовать термины из TikTok в теме травли в Сети
Для защиты детей от травли в Сети стоит использовать более серьезные термины. Так считает зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Напомним, депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким предложили ввести административные штрафы за буллинг и кибербуллинг.
Милонов считает, что определения должны соответствовать юридическому и фактическому смыслу, а не взяты из TikTok.
«Если отклониться от формулировок и говорить не о "буллинге", а, допустим, о травле — в Сети или в реальности, то понятие "травля" тоже должно быть четко прописано, чтобы в итоге норма работала не на бумаге, а фактически», — отметил депутат в разговоре с «Москвой 24».
Он добавил, что необходимо разобраться, почему текущее законодательство не справляется с ситуацией. Милонов не исключил, что дело не только в неверном названии, но и в нехватке соответствующих кадров, которые могли бы следить за этим.
Тем временем член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб сказала RT, что проблема буллинга на просторах интернета, особенно среди подростков, вызывает опасение.
«Поскольку именно в подростковом возрасте мы склонны к максимализму. Поэтому, конечно, хотелось бы обеспечить нашим детям, подросткам полную безопасность в интернет-пространстве. И для этого возможно применять все необходимые и достаточные меры», — уточнила она.
При пока непонятно, как эти штрафы можно будет применять на практике, заключила Бессараб.