В Свердловской области учителям запретили прикасаться к школьникам
В Свердловской области учителям рекомендовали не прикасаться к школьникам даже во время конфликтов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка региона Татьяна Титова.
В эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ омбудсмен подчеркнула, что любые спорные ситуации должны решаться исключительно словами или в присутствии родителей. По её словам, отказ от физического воздействия не свидетельствует о слабости педагога, а демонстрирует уважение к ученику и внутреннюю зрелость взрослого человека.
Титова также раскритиковала идею штрафовать родителей за агрессивное поведение детей, отметив, что такие меры могут ухудшить атмосферу в семьях. Она добавила, что в ситуациях буллинга страдают не только жертвы, но и свидетели происходящего.
