В Израиле школьники травят детей российских релокантов
В израильском городе Ноф-ха-Галиль 14-летний подросток из России покончил с собой после длительного буллинга в школе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Как оказалось, Вова переехал в страну вместе с семьёй четыре года назад, выучил иврит, но продолжал говорить с выраженным русским акцентом. Это стало причиной постоянных насмешек со стороны одноклассников.
По информации источников, подростка унижали за происхождение и материальное положение семьи. Мама ежедневно давала ему еду из дома — оплатить школьные обеды родители не могли. Одноклассники снимали ролики с издёвками и публиковали их в TikTok, открыто высмеивая «русскость» мальчика.
Мать школьника обращалась к администрации учебного заведения, однако реакции, по её словам, не последовало. После получения очередного оскорбительного сообщения Вова свёл счёты с жизнью. Даже на его похоронах часть учеников продолжила отпускать уничижительные реплики.
В школе утверждают, что о травле не знали, а Министерство образования не видит прямой связи между ситуацией в классе и трагедией. Родственники погибшего настаивают на обратном: по их словам, издевательства были систематическими и были связаны именно с национальностью подростка.
По словам семей релокантов, подобные случаи не единичны — российские дети в израильских школах также сталкиваются с драками, запретами входить в класс и угрозами в мессенджерах.
