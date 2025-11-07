Сын рэпера Децла рассказал, что фанаты Тимати подвергли его буллингу в школе

07 ноября 2025, 16:06

Сын Децла Антоний Толмацкий заявил о буллинге со стороны фанатов Тимати

Антоний Толмацкий (Фото: Instagram* @mercury_anthony_ioann)

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий рассказал в подкасте «Ниче Святого», что в школе его травили фанаты Тимати.





20-летний Антоний, который начал музыкальную карьеру под псевдонимом Juzeppe Junior, заявил, что быть сыном известного артиста ему всегда было непросто. Он пояснил, что поклонники Тимати начали издеваться над ним после конфликта артистов.

«Старшеклассники бросали в меня перчатки из Black Star Burger из-за конфликта между отцом и Тимати, и я не давал им отпор. Только недавно понял, что это было обычным детским поведением, и отпустил ситуацию», — сказал он.

«Если бы я хотел стать коммерческим артистом, то перепевал бы папины песни... Но мне важно оставаться личностью», — заявил музыкант.

