В России предложили учредить награды за гуманитарную помощь в рамках спецоперации

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил учредить знак отличия «За участие в гуманитарной помощи специальной военной операции» и медаль «За гуманитарную помощь специальной военной операции». Соответствующее обращение он направил президенту России Владимиру Путину.
Отмечается, что награды получат люди, осуществлявшие организацию, доставку и сбор гуманитарной помощи, а также проявившие особые заслуги при оказании помощи СВО.
Миронов подчеркнул, что во время проведения спецоперации регионы России активно помогали жителям пострадавших при боевых действиях регионов и военным. Россияне на разных уровнях организовывали доставку необходимых товаров в зону СВО и новые регионы страны.
Председатель партии заявил, что учреждение таких наград позволит продолжить развитие и укрепление гуманитарной помощи и благотворительности в России. Также это сплотит общество, сделает его патриотично настроенным.
Читайте также:
Сотрудники МФЦ Котельников приняли участие в акции «Доброе дело»
Жители Подмосковья отправили около 30 тысяч писем бойцам СВО
Подмосковные росгвардейцы передали гуманитарную помощь для детей из ДНР
Миронов подчеркнул, что во время проведения спецоперации регионы России активно помогали жителям пострадавших при боевых действиях регионов и военным. Россияне на разных уровнях организовывали доставку необходимых товаров в зону СВО и новые регионы страны.
Читайте также:
Сотрудники МФЦ Котельников приняли участие в акции «Доброе дело»
Жители Подмосковья отправили около 30 тысяч писем бойцам СВО
Подмосковные росгвардейцы передали гуманитарную помощь для детей из ДНР
Анастасия Чинкова