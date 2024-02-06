Политолог Орлов потребовал кинотеатры указывать фактическое время начала фильма

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил обязать кинотеатры указывать фактическое время начала показа фильма.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части регламентирования работы кинотеатров, а именно введения обязанности указывать на реализуемых билетах время фактического начала демонстрации киноленты», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минкультуры Ольги Любимовой.Читайте также:
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